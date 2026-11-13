Cinq sur cinq pour le CAC 40 sur la semaine

Les marchés actions européens ont clôturé la dernière séance de la semaine sans direction claire. Le CAC 40 a gagné 0,09% à 8 368,91 points, au plus haut depuis fin août. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice phare parisien a porté ses gains à 2,82%, son meilleur exercice hebdomadaire depuis le début avril. De leur côté, Londres et Amsterdam ont progressé respectivement de 0,36% et 0,07%. Francfort a perdu 0,06%. La remontée des rendements obligataires et les inquiétudes entourant le secteur technologique, ravivées cette semaine par l'annonce du départ de Jensen Huang de la tête de Nvidia, incitent toutefois les investisseurs à la prudence.

Wall Street en repli après le séisme Nvidia

Cette prudence européenne fait écho à l'indécision observée outre-Atlantique. A Wall Street, les indices poursuivent leur baisse ce vendredi. Après 17h50, le S&P 500 et le Nasdaq cèdent respectivement 0,99% et 1,98%. Le Dow Jones perd 0,33%.

La veille, les indices américains avaient terminé dans le rouge, pénalisés par les incertitudes autour de l'intelligence artificielle qui continuent par ailleurs de peser sur le sentiment de marché. Le principal événement de la séance d'hier à Wall Street est venu de Nvidia (-5%), dont le fondateur et emblématique PDG Jensen Huang a annoncé sa démission avec effet immédiat, après 33 ans à la tête du fabricant américain de semi-conducteurs. Cette décision intervient dans le prolongement des révélations sur ses relations personnelles, qui font désormais l'objet d'une enquête indépendante du conseil d'administration. La directrice financière, Colette Kress, assurera l'intérim, mais ce départ soudain soulève de nombreuses interrogations sur la succession du dirigeant qui a largement façonné la stratégie du groupe et son ascension spectaculaire dans l'IA.

L'inflation à la production ralentit sur un mois aux Etats-Unis

Sur le front macroéconomique, le marché américain a digéré les chiffres des prix à la production du mois d'octobre. L'indice a augmenté de 0,3% contre une prévision à 0,4% et un précédent à 1,4%. En données non corrigées des variations saisonnières, il affiche une hausse de 6,5 % sur les 12 derniers mois, soit sa plus forte hausse annuelle depuis novembre 2022 ( 7,4%).

Dans le détail cette hausse mensuelle a principalement été tirée par les biens, dont l'indice a augmenté de 0,5%. Les prix des services destinés à la demande finale ont, quant à eux, progressé de 0,2%. Hors alimentation, énergie et services commerciaux, l'indice a augmenté de 0,5% en octobre, comme en septembre, portant sa hausse sur un an à 4,9 %.

En parallèle de l'actualité américaine, les risques géopolitiques continuent de peser sur le sentiment des investisseurs. Les salles de marché gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après plus de huit mois de conflit ouvert entre les Etats-Unis et l'Iran.

Les Gardiens de la révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont affirmé que leurs forces avaient ciblé un système de radar d'alerte avancée américain à Bahreïn, selon un communiqué diffusé vendredi par la télévision d'Etat. Aucune confirmation ni des Etats-Unis ni de Bahreïn n'a été donnée dans l'immédiat concernant une frappe sur le petit archipel du Golfe.

Sur le plan diplomatique, hier, Donald Trump, a affirmé que "Washington n'avait pas besoin d'un accord avec l'Iran", assurant que "ces jours-là" étaient "depuis longtemps révolus". Dans un message publié sur la plateforme Truth Social, le président américain dit avoir demandé à son vice-président J. D. Vance de concentrer ses efforts sur "la corruption et le crime massifs" dans les Etats et villes gérés par les démocrates, coupant court aux informations du Wall Street Journal évoquant de possibles négociations directes entre Vance et Téhéran.

Le pétrole soutenu par la géopolitique malgré les prévisions de l'AIE

Dans ce climat géopolitique toujours délétère, les cours du pétrole sont volatils. Après 17h50, le prix du Brent gagne 0,07% à 95,89 dollars. Le WTI américain recule de 0,25% à 88,52 USD.

Concernant d'ailleurs l'or noir, l'offre mondiale de pétrole devrait dépasser la demande au dernier trimestre de l'année 2026 pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre en Iran fin février, indique ce vendredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son rapport mensuel.

Eramet chute au sein du SBF 120

Outre la macroéconomie et la géopolitique, l'attention des investisseurs s'est encore porté sur l'actualité des sociétés côtées en Europe.

A Paris, Eramet (-10,64%) a enregistré le plus fort repli de l'indice SBF 120. Cette chute brutale fait suite à l'officialisation des modalités d'une augmentation de capital d'environ 500 millions d'euros. Si l'opération était attendue pour assainir les finances du groupe minier et métallurgique, cette levée de fonds massive à prix cassé fait mécaniquement baisser l'action et réduit la part des actionnaires actuels. Cette levée de fonds est au coeur d'un vaste plan de sauvetage annoncé en février dernier (plan de financement). L'objectif prioritaire est d'injecter de l'argent frais dans les caisses pour rembourser une partie de la dette du groupe, rassurer ses banques et respecter ses engagements financiers auprès de ses créanciers.

Dans une interview accordée hier à Zonebourse.com, la PDG Christel Bories estime que " cette opération constitue une étape essentielle du plan de financement annoncé en début d'année. Elle vise un double objectif : renforcer la structure financière du groupe après une année 2025 très difficile qui avait dégradé nos ratios, mais aussi retrouver les marges de manoeuvre nécessaires pour nos investissements futurs. "

En outre, le secteur du luxe a figuré parmi les principales victimes de cette séance. Richemont a chuté de près de 4% à Zurich, terminant au dernier rang de l'indice SMI, après la publication de ses résultats semestriels. Dans son sillage, LVMH (-0,31%), Hermès (-0,81%) et Kering (-2,43%) ont fini également dans le rouge à Paris. Sur cette période, Richemont a dévoilé vendredi des résultats largement supérieurs aux attentes mais les performances moins bonnes que prévu affichées par l'activité de joaillerie (sa division clé) faisaient craindre aux investisseurs un possible ralentissement de la croissance explosive du groupe de luxe basé en Suisse. Après un 1er trimestre particulièrement vigoureux, au cours duquel ses ventes avaient grimpé de 20% à taux de change constants, le propriétaire, entre autres, des marques Cartier et Van Cleef & Arpels a vu la progression de son activité décélérer à 13% au 2e trimestre, en raison d'un effet de base jugé plus défavorable.

Bastide avait progressé de 3% en cours de séance, avant de finir en repli de 0,5%. La société spécialisée dans les prestations de santé à domicile pour les personnes âgées, malades et handicapées a publié un chiffre d'affaires de 124,3 MEUR au 1er trimestre de son exercice 2026-2027 (clos le 30 septembre). Il s'affiche en progression de 7,5% par rapport aux données retraitées de l'exercice précédent et de 7,1% en organique. Pour l'ensemble de cet exercice Bastide réaffirme son objectif d'un chiffre d'affaires d'au moins 500 MEUR d'euros et vise le maintien de sa marge opérationnelle courante au niveau de 2025-2026 (9,2%).

A Milan, Generali (-1,09%) a signé l'une des plus fortes baisses du FTSE MIB alors que l'assureur italien a réalisé un bénéfice net ajusté en hausse de 12%, à 3,678 MdsEUR, dépassant le consensus de marché de 3%. Le résultat opérationnel est en progression de 8,5%, à 6,446 MdsEUR, soutenu par des contributions accrues de ses trois segments : assurance dommages ( 4,5%), assurance vie ( 7,4%) et gestion d'actifs et de patrimoine ( 23,2%).

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,21% à 1,1033 USD.