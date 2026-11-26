Portrait de Maricarmen Abascal exposé dans un campement à Valence le 8 octobre 2026 ( AFP / JOSE JORDAN )

De Maricarmen Abascal à Abhijeet Dipke, voici cinq personnalités qui ont marqué l'année 2026.

Maricarmen

Sur un brancard, les traits tirés, Maricarmen Abascal, 87 ans, dit adieu au domicile qu'elle occupe depuis 70 ans. La Madrilène, expulsée de son domicile le 23 septembre devient le visage de la crise du logement en Espagne et le catalyseur de protestations à l'échelle nationale. A l'origine d'élections législatives anticipées.

Les manifestations et concerts de casseroles se succèdent dans toute l'Espagne et des campements sont installés, notamment sur l'emblématique place Puerta del Sol. Endeuillée quand elle décède à l'hôpital deux semaines plus tard.

Elle s'était engagée pendant des années dans une bataille juridique contre une agence immobilière qui avait acquis son appartement et augmenté le loyer mensuel de 275%, le portant à 2.650 euros. Déclarant : "On ne peut pas faire vivre une personne pendant sept ans sous la menace d'une machette".

Bally Bagayoko

Bally Bagayoko lors d'une manifestation de lycéens et lycéennes le 6 octobre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Découvert par le grand public à l'occasion de sa victoire historique aux municipales de mars à Saint-Denis, la plus grande ville d'Île-de-France après Paris (150.000 habitants), Bally Bagayoko, est devenu, depuis, une nouvelle figure de la gauche radicale française.

Acclamé par les jeunes, vilipendé par l'exécutif, ciblé par de fausses rumeurs et les commentaires racistes de l'extrême droite, visé par une enquête après des accusations de détournement de fonds publics et d'emploi fictif, l'élu France insoumise (LFI) de 53 ans, d'origine malienne, s'est retrouvé sous les projecteurs avec le mouvement des lycéens.

"Arrêtez! Reculez! Arrêtez de pousser!": les images de l'édile s'interposant, bras tendus, aux forces de l'ordre dans les premières semaines de la mobilisation des lycéens et lycéennes, font alors le tour du monde.

En six mois, il s'impose comme l'incarnation de la "Nouvelle France" voulue par Jean-Luc Mélenchon : plus connectée, urbaine et métissée.

Abhijeet Dipke

Abhijeet Dipke le 2 octobre 2026 lors d'une manifestation à Mumbai ( AFP / Indranil MUKHERJEE )

"Et si tous les cafards se rejoignaient ?" C’est par cette boutade qu'Abhijeet Dipke lance en mai 2026 le mouvement qui s'est imposé en quelques mois comme le porte-parole des colères de la jeunesse indienne.

Alors qu'il vient d’obtenir son diplôme de communication de l'université américaine de Boston, cet Indien issu d'une des plus basses castes qui stratifient toujours la société du pays le plus peuplé de la planète décide, outré, de réagir aux propos du chef de la Cour suprême qui a qualifié les jeunes chômeurs de "cafards".

Postée sur les réseaux sociaux, la provocation humoristique du trentenaire devient aussitôt virale et le Parti du peuple des cafards (CJP) qu'il crée dans la foulée en ligne recueille plusieurs millions de soutiens. Le trentenaire remet alors le cap sur l'Inde pour, dit-il plus tard à l’AFP, "s'engager".

D'abord contre les fraudes récurrentes qui entachent les examens universitaires, indispensables sésames aux rares emplois auxquels les étudiants, même surdiplômés, peuvent prétendre. Un premier combat réussi, puisque les manifestants regroupés sous la bannière de ses "cafards" obtiennent la démission du ministre de l'Education. Pour la première fois depuis le début de son règne en 2014, le Premier ministre Narendra Modi a cédé à la rue.

Le CJP mène depuis la fronde contre la révision des listes électorales, soupçonnées d’être largement favorables au parti au pouvoir. Abhijeet Dipke est arrêté deux fois, mais son combat continue.

Alice Huang –

Alice Huang, ancienne haute responsable de Megaspeed, le 22 mai 2025 à Taipei (capture d'écran d'une vidéo de CTI obtenue par AFPTV le 9 novembre 2026) ( CTI / - )

Soupçonnée par le renseignement américain d'espionner pour Pékin, Alice Huang était peu connue jusqu'à ce que la révélation d'une liaison extraconjugale avec Jensen Huang entraîne la démission du patron du géant américain des semi-conducteurs Nvidia. Il sera réintégré une dizaine de jours plus tard, après des appels répétés en ce sens du président américain Donald Trump.

La suspecte, qui n'a aucun lien de parenté avec le dirigeant américano-taïwanais à l'éternel blouson de cuir noir, était une haute responsable de Megaspeed, une société de centres de données basée à Singapour soupçonnée d'avoir détourné vers la Chine des puces avancées de Nvidia.

La Chine dément les accusations d'espionnage, mais Alice Huang n'a pas été vue en public depuis que le scandale a éclaté. Elle est interdite de séjour à Singapour depuis février pour avoir fourni des informations inexactes dans l'enquête visant Megaspeed.

Un halo de mystère entoure sa vie, rendant presque impossible de déterminer où cette citoyenne chinoise titulaire d'un passeport hongkongais vit, travaille ou quand elle est née. Des images de la télévision taïwanaise la montrent, vêtue d'une robe rose, embrassant Jensen Huang sur la joue lors d'un dîner à Taïpei en 2025.

Le scandale a fait fluctuer fortement la capitalisation boursière de Nvidia, provoqué des dissensions au sein même du gouvernement de Donald Trump et pourrait relancer les tensions commerciales entre Pékin et Washington, avec le renforcement des restrictions américaines à l'exportation de puces de pointe pour l'IA.

Gianni Infantino

Le président de la FIFA Gianni Infantino à Doha le 12 novembre 2026 ( AFP / KARIM JAAFAR )

Gianni Infantino a tout connu en 2026. Le patron du foot mondial a d'abord touché la gloire avec sa Coupe du monde de la démesure aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui fut un succès planétaire. Mais il a aussi essuyé une avalanche de critiques après la révélation de son projet de société commerciale ouverte à des investisseurs privés, auquel il a finalement renoncé sous la pression internationale.

Fortement fragilisé, le redoutable animal politique qu'est l'Italo-Suisse de 56 ans a su rebondir et aborde désormais en favori l'élection à la présidence de la Fifa, qu'il dirige depuis 2016.

Fort du soutien des Confédérations africaine, sud-américaine et asiatique, le controversé Infantino aura comme principal adversaire, le 18 mars à Rabat, le candidat présenté par l'UEFA, le patron de la FFF Philippe Diallo. L'instance européenne, lassée des diverses polémiques ayant émaillé le règne du président de la Fifa (gouvernance solitaire, prix de la Paix attribué à Donald Trump, suspension levée pour Balogun lors du Mondial-2026...), est en première ligne pour le faire chuter. La guerre est déclarée entre les deux camps, et la campagne sera passionnante.