Cinq nouveaux cas de coronavirus en Thaïlande

BANGKOK, 10 mai (Reuters) - La Thaïlande a annoncé dimanche cinq nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus mais aucun décés supplémentaire, portant le bilan total de l'épidémie dans le pays à 3.009 cas et 56 morts depuis le mois de janvier. Cependant, il y a quatre autres personnes infectées dans la province de Phuket, l'une des régions les plus touristiques du pays, qui seront comptabilisées dans les données de lundi, a précisé Taweesin Wisanuyothin, porte-parole du Centre de gestion de la situation du COVID-19. Sur les cinq nouveaux cas, deux sont liés à des cas déjà existants et trois à des voyages internationaux. La baisse du nombre de nouveaux cas quotidiens a conduit les autorités à assouplir cette semaine les règles du semi-confinement en vigueur depuis fin mars, en autorisant notamment certains commerces à rouvrir leurs portes dans des conditions sanitaires strictes et dans le respect de la distanciation physique. (Orathai Sriring et Kitiphong Thaichareon, version française Benoît Van Overstraeten)

