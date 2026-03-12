Cinq navires attaqués dans le Golfe et le détroit d'Ormuz : la guerre met les navires marchands en première ligne

* Des bateaux iraniens armés ont attaqué deux pétroliers dans les eaux irakiennes, selon des responsables de la sécurité des ports irakiens

* Un vraquier battant pavillon thaïlandais endommagé au large d'Oman

* La plupart des membres de l'équipage ont été évacués, trois sont portés disparus

* Un porte-conteneurs battant pavillon japonais et un vraquier grec subissent des dommages mineurs

(Ajout des attaques contre deux pétroliers dans les eaux irakiennes dans les paragraphes 4-9) par Aref Mohammed Ahmed Rasheed Jonathan Saul

Des bateaux iraniens chargés d'explosifs semblent avoir attaqué deux pétroliers dans les eaux irakiennes, les incendiant et tuant un membre d'équipage mercredi, après que des projectiles aient touché trois navires dans les eaux du Golfe, ont déclaré des entreprises spécialisées dans la sécurité portuaire et maritime et dans les risques.

Ces dernières attaques marquent une escalade dans le conflit entre l'Iran et les forces américano-israéliennes, portant à au moins 16 le nombre de navires touchés dans la région depuis le début des combats .

Le transport maritime dans le Golfe et le long de l'étroit détroit d'Ormuz , qui achemine environ un cinquième du pétrole mondial, est quasiment à l'arrêtdepuis que les États-Unis et Israël ont commencé à frapper l'Iran le 28 février, ce qui a fait grimper les prix mondiaux du pétrole à des niveaux inégalés depuis 2022.

Les navires visés par les attaques nocturnes de bateaux armés dans le Golfe près de l'Irak étaient le Safesea Vishnu, battant pavillon des Îles Marshall, et le Zefyros, qui avaient chargé des cargaisons de carburant en Irak, ont déclaré deux responsables portuaires irakiens.

"Nous avons repêché le corps d'un membre d'équipage étranger dans l'eau", a déclaré un responsable de la sécurité du port, tandis que les équipes de secours irakiennes continuaient à rechercher d'autres marins disparus. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement à quel navire cette personne était liée.

L'opérateur commercial et l'opérateur économique du Safesea Vishnu, basé aux États-Unis, sont Safesea Transport Group et Safesea Group, respectivement, selon les données de Lloyd's List Intelligence. Ils n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Une source irakienne de sécurité portuaire a déclaré que le Zefyros battait pavillon maltais et a fourni à Reuters une liste de noms d'équipage.

Zefyros Trading S.A. est le propriétaire enregistré du pétrolier correspondant à ce nom et à cette description, selon les données de Lloyd's List Intelligence. Les données de Lloyd's indiquent que la société Cygnus Tankers Limited, basée au Royaume-Uni, est l'opérateur commercial et que le groupe d'entreprises de la famille George & Vassilis Michael, un acteur clé du transport maritime grec, en est le propriétaire effectif.

Cygnus Tankers n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu joindre immédiatement les deux autres entités.

Les gardiens de la révolution iraniens ont prévenu que tout navire passant par le détroit d'Ormuz serait pris pour cible. Le président américain Donald Trump a menacé d'intensifier les attaques américaines contre l'Iran s'il continuait à obstruer le détroit.

Le vraquier sec Mayuree Naree, battant pavillon thaïlandais, a été frappé par "deux projectiles d'origine inconnue" alors qu'il naviguait dans le détroit plus tôt mercredi, provoquant un incendie et endommageant la salle des machines, a déclaré dans un communiqué l'opérateur du navire, Precious Shipping PSL.BK , coté en bourse en Thaïlande.

"Trois membres d'équipage sont portés disparus et seraient coincés dans la salle des machines", a déclaré Precious Shipping.

"La compagnie travaille avec les autorités compétentes pour secourir ces trois membres d'équipage disparus", a-t-elle ajouté, précisant que les 20 autres membres d'équipage avaient été évacués en toute sécurité et se trouvaient à terre à Oman.

Des images fournies par la marine thaïlandaise montrent de la fumée s'échappant de l'arrière du navire.

Les gardes iraniens ont déclaré dans un communiqué repris par l'agence de presse Tasnim que le navire avait été "la cible de tirs de la part de combattants iraniens", ce qui laisse supposer qu'il s'agit du premier engagement direct des gardes, qui ont déjà tiré des missiles ou des drones par le passé.

Depuis le début de la guerre contre l'Iran, la marine américaine a refusé les demandes quasi quotidiennes de l'industrie du transport maritime pour des escortes militaires dans le détroit d'Ormuz, affirmant que le risque d'attaques était trop élevé pour l'instant, ont déclaré à Reuters des sources familières avec la question. Trump a déclaré que les États-Unis étaient prêts à fournir des escortes navales chaque fois que nécessaire .

DEUX AUTRES NAVIRES SUBISSENT DES DOMMAGES MINEURS

Le porte-conteneurs ONE Majesty, battant pavillon japonais, a également été légèrement endommagé mercredi par un projectile inconnu à 25 milles nautiques (46 km) au nord-ouest de Ras Al Khaimah, aux Émirats arabes unis, ont déclaré deux sociétés de sécurité maritime.

Son propriétaire japonais Mitsui O.S.K. Lines 9104.T et un porte-parole d'Ocean Network Express, son affréteur, ont déclaré que le navire avait été touché alors qu'il était à l'ancre dans le Golfe et qu'une inspection de la coque avait révélé des dommages mineurs au-dessus de la ligne de flottaison.

Tous les membres de l'équipage sont sains et saufs, ont-ils déclaré, ajoutant que le navire reste pleinement opérationnel et en état de naviguer. L'armateur a déclaré que la cause de l'incident n'était pas claire et faisait l'objet d'une enquête.

Un troisième navire, un vraquier, a également été touché par un projectile inconnu à environ 50 milles (30 milles) au nord-ouest de Dubaï, ont indiqué des entreprises de sécurité maritime.

Le projectile a endommagé la coque du Star Gwyneth, battant pavillon des Îles Marshall, a indiqué la société de gestion des risques maritimes Vanguard, ajoutant que l'équipage du navire était sain et sauf. L'armateur Star Bulk Carriers a déclaré que le navire avait été touché dans la zone de la cale alors qu'il était ancré. L'équipage n'a pas été blessé et le navire n'a pas été couché.

La déclaration des gardes a fait référence à un autre navire qui, selon elle, a été touché par des projectiles - généralement une référence aux drones - mercredi matin. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer cette information.