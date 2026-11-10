Cinq États américains se joignent à l'action en justice intentée par la FTC, qui accuse Hims & Hers d'avoir eu recours à des pratiques illégales en matière de protection de la vie privée

Cinq États américains se sont joints à la Commission fédérale du commerce (FTC) dans le cadre d’une action en justice qui accuse la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N d’avoir adopté des pratiques trompeuses et illégales en matière de confidentialité des données de santé , a déclaré mardi la FTC.

Selon la FTC, la plainte allègue que la société a partagé les informations de santé sensibles des consommateurs avec des plateformes publicitaires tierces, alors même qu’elle affirmait que ses services préservaient la vie privée des consommateurs, et qu’elle a induit les utilisateurs en erreur quant à ses pratiques de facturation et d’annulation.

La plainte modifiée déposée par la FTC inclut désormais l’Arizona, la Floride, le Nebraska, l’Ohio et le Wisconsin, a indiqué la FTC dans un communiqué.

La plainte initiale de la FTC, déposée en juillet, avait été introduite conjointement avec le comté de Los Angeles et l’Utah.

La plainte modifiée a été déposée devant le tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie.

Hims & Hers est l’un des principaux acteurs de la télésanté sur le marché des médicaments amaigrissants.

L’entreprise propose des consultations de télésanté et délivre des ordonnances pour des médicaments contre la dysfonction érectile, la chute des cheveux et les troubles de santé mentale, qu’elle expédie directement à ses clients.

« Nous nous défendrons vigoureusement contre ces nouvelles allégations, qui reposent sur les mêmes accusations erronées avancées dans la plainte du gouvernement », a déclaré mardi un porte-parole de Hims & Hers.