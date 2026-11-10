Cinq États américains se joignent à l'action en justice intentée par la FTC, qui accuse Hims & Hers d'avoir eu recours à des pratiques illégales en matière de protection de la vie privée

Cinq États américains se sont joints à la Commission fédérale du commerce (FTC) dans le cadre d’une action en justice qui accuse la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N d’avoir adopté des pratiques trompeuses et illégales en matière de confidentialité des données de santé , a déclaré mardi la FTC.
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Selon la FTC, la plainte allègue que la société a partagé les informations de santé sensibles des consommateurs avec des plateformes publicitaires tierces, alors même qu’elle affirmait que ses services préservaient la vie privée des consommateurs, et qu’elle a induit les utilisateurs en erreur quant à ses pratiques de facturation et d’annulation.
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La plainte modifiée déposée par la FTC inclut désormais l’Arizona, la Floride, le Nebraska, l’Ohio et le Wisconsin, a indiqué la FTC dans un communiqué.
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La plainte initiale de la FTC, déposée en juillet, avait été introduite conjointement avec le comté de Los Angeles et l’Utah.
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La plainte modifiée a été déposée devant le tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie.
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Hims & Hers est l’un des principaux acteurs de la télésanté sur le marché des médicaments amaigrissants.
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L’entreprise propose des consultations de télésanté et délivre des ordonnances pour des médicaments contre la dysfonction érectile, la chute des cheveux et les troubles de santé mentale, qu’elle expédie directement à ses clients.
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« Nous nous défendrons vigoureusement contre ces nouvelles allégations, qui reposent sur les mêmes accusations erronées avancées dans la plainte du gouvernement », a déclaré mardi un porte-parole de Hims & Hers.
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La FTC et ses premiers partenaires au niveau des États ont d’abord allégué en juillet que l’entreprise avait induit les consommateurs en erreur quant à la confidentialité de leurs informations médicales et qu’elle avait partagé ces informations avec Meta Platforms META.O , Snap SNAP.N et d’autres tiers.
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