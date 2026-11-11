Cinq États américains se joignent à l'action en justice intentée par la FTC contre Hims & Hers concernant ses pratiques en matière de protection de la vie privée

Cinq États américains se sont joints à la Commission fédérale du commerce (FTC) dans le cadre d’une action en justice qui accuse la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N d’avoir eu recours à des pratiques trompeuses et illégales en matière de confidentialité des données de santé , a déclaré mardi la FTC.

La plainte allègue que l’entreprise a partagé les informations de santé sensibles des consommateurs avec des plateformes publicitaires tierces, notamment Meta Platforms META.O et Snap SNAP.N , alors même qu’elle affirmait que ses services préservaient la vie privée des consommateurs.

Selon la FTC, l’affaire soutient également que Hims & Hers induit les utilisateurs en erreur quant à ses pratiques de facturation et d’annulation.

La plainte modifiée déposée devant le tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie inclut désormais l’Arizona, la Floride, le Nebraska, l’Ohio et le Wisconsin , et allègue des violations des lois étatiques sur la protection des consommateurs en plus des lois fédérales , a indiqué la FTC dans un communiqué.

Le comté de Los Angeles et l’Utah se sont joints à l’action lorsque la FTC l’a engagée en juillet .

Hims & Hers est l’un des principaux acteurs de la télésanté sur le marché des médicaments amaigrissants. L’entreprise traite également la dysfonction érectile , la chute de cheveux et les troubles de santé mentale , en expédiant les ordonnances directement aux clients.

« Nous nous défendrons vigoureusement contre ces nouvelles accusations, qui reposent sur les mêmes allégations erronées avancées dans le procès intenté par le gouvernement », a déclaré mardi un porte-parole de Hims & Hers.

La FTC a accusé Hims & Hers de facturer aux utilisateurs des médicaments sur ordonnance avant même qu’ils ne consultent un professionnel de santé et de rendre difficile la résiliation des abonnements.

L’entreprise a revu à la baisse lundi ses prévisions de bénéfice récurrent pour l’ensemble de l’année , les coûts plus élevés liés à sa réorientation vers les médicaments de marque destinés à la perte de poids et à son expansion internationale ayant pesé sur ses marges.