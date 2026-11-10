Cinq États américains se joignent à l'action en justice intentée par la FTC concernant les pratiques présumées illicites de Hims & Hers

Cinq États américains se sont joints à la Commission fédérale du commerce (FTC) dans le cadre d'une action en justice accusant la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N de pratiques trompeuses et illégales en matière de protection de la vie privée, a annoncé mardi la FTC.
La plainte modifiée déposée par la FTC inclut désormais l’Arizona, la Floride, le Nebraska, l’Ohio et le Wisconsin, en plus de l’Utah et de la Californie, a précisé la FTC dans un communiqué.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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