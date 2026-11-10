Cinq États américains se joignent à l'action en justice intentée par la FTC concernant les pratiques présumées illicites de Hims & Hers

Cinq États américains se sont joints à la Commission fédérale du commerce (FTC) dans le cadre d'une action en justice accusant la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N de pratiques trompeuses et illégales en matière de protection de la vie privée, a annoncé mardi la FTC.

La plainte modifiée déposée par la FTC inclut désormais l’Arizona, la Floride, le Nebraska, l’Ohio et le Wisconsin, en plus de l’Utah et de la Californie, a précisé la FTC dans un communiqué.