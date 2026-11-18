Un panneau publicitaire annonçant la sortie du nouveau jeud vidéo Grand Theft Auto VI (GTA VI) à Berlin, le 17 novembre 2026 ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Phénomène culturel mondial, mais aussi objet de polémiques et machine à "cash", la franchise "Grand Theft Auto" s'apprête à accueillir un nouvel épisode jeudi.

Le lancement de "GTA VI" représente un enjeu financier majeur pour le studio américain Rockstar Games et sa maison mère, Take-Two Interactive. Voici cinq choses à savoir sur cette saga :

Pionnier

La série GTA, dont l'histoire commence en 1997, tire son nom du terme désignant le vol de voiture aggravé dans le code pénal californien.

Dans un univers du jeu vidéo où l'on incarne habituellement des héros, des chevaliers ou des soldats, sa promesse de placer le joueur dans la peau d'un criminel semant la pagaille dans une ville séduit les joueurs.

En 2001, le troisième épisode fixe la référence : un monde en 3D à explorer, des graphismes sophistiqués et un "gameplay" (jouabilité) salué par la critique et les fans, notamment pour la liberté d'action.

Depuis, tous les opus ont été salués par l'industrie et les joueurs.

Sorti en 2013, "GTA V" a décroché le score de 97 sur 100 sur l'agrégateur d'avis Metacritic, et continue de figurer parmi les meilleures ventes de jeux chaque année.

Machine à "cash"

À sa sortie, "GTA V" a généré plus d'un milliard de dollars en trois jours, un chiffre atteint plus rapidement que "n'importe quel autre produit dédié au divertissement dans l'histoire", selon Take-Two.

Infographie montrant la part minoritaire des femmes dans la série de jeu vidéo Grand Theft Auto depuis son lancement en 1997 jusqu'à la sortie de GTA VI en novembre 2026, par catégorie de personnages, d'après un dénombrement et une analyse AFP des personnages visibles ou évoqués documentés sur le site gta.wiki et le site officiel de Rockstar Games pour GTA VI ( AFP / Paz PIZARRO )

Le jeu s'est écoulé à plus de 230 millions d'exemplaires et l'ensemble de la série à plus de 475 millions, selon les résultats de l'entreprise publiés en août.

"GTA V" se classe ainsi à la deuxième place des jeux les plus vendus de tous les temps, derrière "Minecraft".

Même sans nouvel opus depuis plus d'une décennie, la marque génère chaque année environ 500 millions de dollars, notamment portée par son mode en ligne.

Régulièrement mis à jour, "GTA Online" fédère encore en 2026 près de 15 millions de joueurs mensuels, qui y dépensent de l'argent réel contre des objets virtuels.

Les revenus de la franchise dépassent les 10 milliards de dollars.

Controverses

La saga a traversé son lot de polémiques, régulièrement accusée de glorifier la violence et d'inciter à des comportements criminels, des accusations rejetées par Take-Two.

Ces jeux sont aussi critiqués pour leurs scènes de torture et leur représentation jugée misogyne des femmes, très sexualisées et largement sous-représentées dans le casting des personnages (environ 20 %), selon une analyse AFP portant sur environ 3.500 personnages documentés par le site collaboratif Wiki GTA jusqu'à "GTA V".

Signe de leur dimension caricaturale voulue par les développeurs, ils sont parfois pointés du doigt pour leur représentation de minorités ethniques. Plus des trois quarts des personnages aux origines italiennes et près de 80 % de ceux d'origine russe sont par exemple impliqués dans une activité criminelle, contre 27 % des personnages américains, selon les mêmes données.

Louée par certains pour son côté satirique poussé à l'extrême, la série a été bannie ou restreinte dans plusieurs pays. En 2014, l'enseigne Target Australia avait cessé de vendre "GTA V", invoquant les inquiétudes de clients.

En France, la plupart des épisodes de la série sont déconseillés aux moins de 18 ans.

Institution

En dépit des oppositions, GTA est devenu une institution culturelle, à la fois source de mèmes en ligne et référence populaire.

Sa notoriété grandissant, la série s'est attachée les services de grands noms du divertissement.

L'acteur Ray Liotta a prêté sa voix au personnage principal de "GTA : Vice City", sorti en 2002. D'autres vedettes comme Samuel L. Jackson, Burt Reynolds, le musicien Phil Collins ou l'humoriste Ricky Gervais sont apparues dans les jeux.

Le duo électro français Justice signe la bande originale de "GTA VI", tandis qu'un album autour de l'univers du jeu réunit des grands noms de l'industrie musicale comme le rappeur Travis Scott et le guitariste des Rolling Stones Keith Richards.

"GTA VI"

Initialement prévue pour l'automne 2025, la sortie de "GTA VI" a été repoussée à fin mai 2026, puis au 19 novembre.

L'événement est jugé si important que les concurrents de Take-Two ont évité tout lancement majeur sur la même période, avançant nombre de sorties à septembre et octobre.

"GTA VI" aura pour cadre l'État fictif de Leonida, inspiré de la Floride et de Miami, autour de la ville fictive de Vice City, déjà décor d'un épisode précédent.

Il centre son histoire autour d'un couple de repris de justice, Jason Duval et Lucia Caminos, cette dernière étant la première protagoniste féminine jouable de la série principale.

Selon plusieurs estimations, le coût de développement du nouveau volet se situerait entre 1 et 1,5 milliard de dollars, ce qui en ferait le produit le plus cher de l'histoire du divertissement, cinéma compris, au terme de plus de huit années de travail.