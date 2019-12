Cinq blessés dans une attaque contre la résidence d'un rabbin à New York

Joseph Gluck décrivant l'attaque lors d'une conférence de presse le 29 décembre 2019 à Monsey. ( AFP / Kena Betancur )

Cinq personnes réunies pour une fête juive ont été blessées samedi soir lors d'une attaque à l'arme blanche contre la résidence d'un rabbin près de New York, ont annoncé les autorités et une association juive.

"Un appel est arrivé faisant état d'une attaque de masse à l'arme blanche" contre "la résidence d'un rabbin hassidique", a tweeté l'association juive orthodoxe OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council) faisant état de cinq blessés, dont deux dans un état critique.

"Cinq personnes blessées par arme blanche, toutes des juifs hassidiques, ont été transportées vers des hôpitaux locaux", selon l'OPJAC.

La police locale s'est refusée à fournir à l'AFP le nombre de personnes blessées, indiquant qu'un suspect avait été arrêté et un véhicule saisi.

La télévision CBS a de son côté affirmé qu'un homme armé d'une machette avait fait irruption dans la maison de ce rabbin, à Monsey (50 km au nord de New York), où des personnes s'étaient rassemblées à l'occasion de la célébration de la fête juive de Hanouka. L'assaillant a blessé au moins trois personnes présentes avant de prendre la fuite, selon la télévision.

Cette attaque survient alors que la police américaine est mobilisée suite à une série d'agressions récentes contre des juifs. Le comté de Rockland, où est situé Monsey, est celui qui compte la plus forte proportion de population juive aux Etats-Unis, avec 90.000 personnes soit 31,4%.

"J'ai prié pour ma vie", a déclaré Aron Kohn, qui a assisté à la scène. L'arme blanche utilisée par l'assaillant, a-t-il dit au quotidien New York Times, "avait la taille d'un manche à balai".

- Fête de Hanouka -

Selon Yossi Gestetner, co-fondateur de l'OJPAC pour la région de la vallée de l'Hudson, interrogé par le New York Times, l'une des victimes est le fils de ce rabbin. "Il y avait plusieurs dizaines de personnes dans la maison. C'était une célébration de Hanouka", une importante fête juive, a ajouté M. Gestetner.

Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, s'est déclaré "horrifié" par cet acte "méprisable et lâche", et a demandé à la section de la police de cet Etat chargée des crimes de haine d'enquêter.

"L'Etat de New York a zéro tolérance pour l'antisémitisme et l'assaillant devra faire face à la loi dans toute sa rigueur", a-t-il ajouté sur Twitter.

En Israël, le président Reuven Rivlin s'est dit "sous le choc et indigné" après cette attaque.

"La montée de l'antisémitisme n'est pas seulement un problème juif et certainement pas seulement le problème de l'Etat d'Israël", a-t-il dit dans un communiqué. "Nous devons travailler ensemble pour combattre ce mal qui relève la tête à nouveau et constitue une véritable menace à travers le monde".

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a pour sa part "fortement condamné les récentes manifestations d'antisémitisme".

La communauté juive américaine, forte de plus de 5 millions de personnes selon certaines estimations, est de plus en plus cible d'attaques.

Dans un rapport publié en avril, l'Anti-Defamation League, organisation de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avait décompté 1.879 incidents à caractère antisémite en 2018, frôlant le record de 1.986 de 2017, et incluant 39 agressions physiques, le double de l'année précédente.

Le 10 décembre, une fusillade dans une épicerie casher de Jersey City dans la banlieue de New York a fait quatre morts. La police avait qualifié cette attaque d'"acte de terrorisme intérieur alimenté par l'antisémitisme et par des vues anti-forces de l'ordre". Les deux attaquants avaient été abattus.

L'attaque la plus sanglante contre des juifs aux Etats-Unis a été commise en octobre 2018, lorsqu'un camionneur de 46 ans a tué par balle 11 personnes dans la synagogue "Tree of Life" de Pittsburgh (Pennsylvanie).

Après l'attaque de samedi, le maire de la ville de New York, Bill de Blasio a tweeté avoir parlé récemment à plusieurs amis juifs qui redoutent d'affirmer leur foi en public.

"Nous ne tolèrerons pas que cela devienne une nouvelle normalité", a-t-il ajouté. "Nous allons utiliser tous les moyens que nous avons pour que ces attaques cessent une bonne fois pour toutes".

