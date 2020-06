CIIAM devient Colliers Global Investors

(AOF) - CIIAM, filiale d'Asset Management de Colliers International change de nom pour devenir Colliers Global Investors. Le gestionnaire d'actifs souligne ce changement de nom est l'aboutissement d'une réorganisation initiée il y a plusieurs mois par le tandem Arnaud Broussou et Grégoire Deramecourt, nommé à la tête de la structure en Novembre 2019.

Aussi, afin d'accélérer son développement, Colliers Global Investors mise sur un renforcement de sa relation client, une plus grande intégration des métiers d'investissements et d'asset management, de nouveaux outils de gestions digitaux et une stratégie ISR pragmatique concrète.

Colliers Global Investors gère 4,5 Milliards€ d'actifs en France et Benelux pour le compte de tiers principalement sur trois typologies : le résidentiel, le bureau et le commerce.

" Cette nouvelle identité cristallise les engagements de Colliers Global Investors : Convictions et Innovations. En effet, les collaborateurs de Colliers Global Investors positionnent le sous-jacent concret au centre de leurs choix et décisions. C'est un savoir-faire, une expertise immobilière et une conviction que les investisseurs viennent chercher, tout particulièrement dans le contexte actuel, où il sera capital de s'appuyer sur des experts de l'immobilier pour devenir plus sélectif dans l'identification des actifs et que la création de valeur va à nouveau dépendre du dynamisme de la gestion immobilière pure " a déclaré Grégoire Deramecourt, son directeur général.