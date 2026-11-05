Cigna revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la bonne santé de son pôle de services de santé

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(Ajout des données boursières au paragraphe 1, du commentaire de l'analyste au paragraphe 6 et des prévisions de coûts médicaux au dernier paragraphe)

Cigna CI.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre, l’assureur santé bénéficiant de la progression de ses activités de pharmacie spécialisée et de services de santé, ce qui a fait grimper son cours d’environ 4% en pré-ouverture.

La société a réduit son exposition aux régimes d’assurance maladie soutenus par l’État en raison de la hausse des coûts médicaux. Elle s’est retirée du programme Medicare Advantage l’année dernière et a annoncé qu’elle cesserait de proposer des contrats relevant de l’Affordable Care Act à la fin de l’année 2026.

Elle se concentre désormais sur son cœur de métier, à savoir les régimes de santé traditionnels financés par les employeurs, ainsi que sur son unité de gestion des prestations pharmaceutiques.

Le ratio de sinistralité de Cigna, c’est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins des patients, a augmenté au troisième trimestre, passant de 84,8% l’année précédente à 85%, en raison d’évolutions au sein de son activité d’assurance pour les employeurs américains.

Les analystes s'attendaient à un ratio de coûts médicaux de 85,18%, selon les données compilées par LSEG.

"Cigna a encore enregistré un trimestre solide, les payeurs continuant d’afficher de bons résultats", a déclaré Michael Wiederhorn, analyste chez Oppenheimer.

Evernorth Health Services, qui regroupe les activités de Cigna liées aux prestations pharmaceutiques, aux pharmacies spécialisées et aux services de soins, a enregistré un chiffre d’affaires ajusté de 63,77 milliards de dollars, en hausse d’environ 6% par rapport à l’année précédente.

Cigna prévoit que ses activités de pharmacie spécialisée et de services de soins, qui accompagnent les patients atteints de pathologies complexes telles que le cancer et la sclérose en plaques, représenteront plus de 40% de son bénéfice total d’ici 2030.

La société a annoncé en septembre un nouveau programme visant à générer environ 3 milliards de dollars d’économies d’ici 2030. Ce programme se concentre sur la modernisation des processus et la rationalisation des flux de travail grâce à des analyses et des outils basés sur l’intelligence artificielle.

Cigna table désormais sur un bénéfice ajusté d’au moins 30,60 dollars par action en 2026, soit 15 cents de plus que ses prévisions précédentes. Les analystes s’attendent à un bénéfice ajusté de 30,51 dollars par action.

Son chiffre d’affaires trimestriel ajusté total a progressé de 6% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 73,79 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 72,72 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, Cigna a réalisé un bénéfice de 7,98 dollars par action, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 7,50 dollars.

La société prévoit un ratio des coûts médicaux de 84,2% pour l'ensemble de l'année, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 25 points de base.