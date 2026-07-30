 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cigna revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la bonne santé de son pôle de services de santé
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 13:38
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 9, des informations sur les actions au paragraphe 5, et d'un graphique) par Sneha S K et Kunal Das

Cigna CI.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel, après avoir dépassé les estimations de résultats trimestriels grâce à la croissance de ses activités de pharmacie et de médicaments spécialisés.

La société a réduit son exposition aux activités d’assurance maladie soutenues par l’État en raison de la hausse des coûts médicaux; elle s’est retirée du programme Medicare Advantage l’année dernière et a annoncé qu’elle cesserait de proposer des plans dans le cadre de l’Affordable Care Act, ou Obamacare, à la fin de l’année 2026.

Elle s’est plutôt recentrée sur son cœur de métier, à savoir les régimes de santé traditionnels financés par les employeurs, ainsi que sur sa division de gestion des prestations pharmaceutiques. Le chiffre d’affaires ajusté du deuxième trimestre de sa division Evernorth Health Services — qui comprend la division de gestion des prestations pharmaceutiques et la pharmacie spécialisée — a augmenté de 6 % pour atteindre 61,47 milliards de dollars. Ce segment a été en partie stimulé par une utilisation accrue de médicaments spécialisés pour des pathologies complexes telles que le cancer, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde, a indiqué la société.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques aident à négocier les prix des médicaments et les conditions de prise en charge avec les laboratoires pour le compte des employeurs et des clients des régimes de santé. Ces résultats “ne devraient pas inverser la tendance chez les investisseurs à la recherche d’un moteur de croissance au sein de Cigna, mais nous sommes encouragés par des résultats nettement supérieurs aux prévisions et par la révision à la hausse des prévisions”, a déclaré Sarah James, analyste chez Cantor Fitzgerald. Le ratio de sinistralité médicale de la société, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s'est établi à 84,5% pour le trimestre, en hausse par rapport aux 83,2% de l'année dernière, mais globalement conforme aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG. Le trimestre de l’année précédente avait bénéficié de paiements plus élevés au titre de l’ajustement des risques dans son activité de contrats individuels et familiaux, a indiqué Cigna. Ces paiements indemnisent les assureurs qui couvrent une part disproportionnée d’adhérents plus malades.

La société a relevé de 10 cents ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, les portant à au moins 30,45 dollars par action. Les analystes estiment en moyenne le bénéfice annuel de la société à 30,41 dollars par action.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 7,78 dollars par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 7,60 dollars par action.

Le chiffre d’affaires total du trimestre a progressé de 7% pour atteindre 71,67 milliards de dollars, contre des estimations de 70,34 milliards de dollars.

Valeurs associées

THE CIGNA
285,810 USD NYSE -3,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trader à la Bourse de New York le 14 juillet 2026. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre dans le vert, la tech mène la danse
    information fournie par AFP 30.07.2026 15:43 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par la bonne forme de la tech entre deux vagues de résultats des géants du secteurs, la place américaine profitant également d'achats à bon compte après la chute de la veille. Dans les premiers échanges, le ... Lire la suite

  • Veolia-2 (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    Veolia modernise les infrastructures hydriques de Cúcuta en Colombie
    information fournie par Zonebourse 30.07.2026 15:41 

    Veolia franchit une étape majeure dans son développement en Amérique latine avec le lancement d'un projet de long terme. Celui-ci vise à moderniser les infrastructures d'eau potable et d'assainissement, à consolider la résilience des services essentiels et à renforcer ... Lire la suite

  • ( AFP / VINCENZO PINTO )
    Prada tisse un premier semestre solide malgré l'intégration de Versace
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 15:36 

    Le groupe Prada a publié des marges en baisse au premier semestre, notamment à cause de l'intégration de Versace, mais ses résultats sont restés solides et meilleurs que prévus. Le chiffre d'affaires du groupe italien a dépassé les trois milliards d'euros (+16% ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Ferrari: rentabilité en augmentation avant l'arrivée du premier modèle électrique
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 15:35 

    Ferrari a publié jeudi ses résultats au deuxième trimestre, marqués par une rentabilité en croissance, soutenue par des ventes de modèles plus chers et l'augmentation des personnalisations, avant l'arrivée de son modèle électrique Luce. Le constructeur de Maranello ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 503,1 +1,13%
SOCIETE GENERALE
81,67 +6,45%
2CRSI
25,84 +8,30%
Pétrole Brent
89,44 -1,40%
STELLANTIS
4,908 -7,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank