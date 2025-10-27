Cigna mettra fin aux rabais sur les médicaments dans de nombreux régimes privés d'assurance maladie en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modifie la source, ajoute des détails du rapport dans les paragraphes 2 et 3, le contexte dans les paragraphes 5 et 6)

Cigna Group CI.N a déclaré lundi qu'il éliminerait les rabais sur les médicaments d'ordonnance dans un grand nombre de ses plans de santé commerciaux en 2027.

Cette mesure vise à réduire les coûts pour les patients au comptoir de la pharmacie grâce à des remises initiales plutôt qu'à des rabais perçus auprès des fabricants de médicaments longtemps après la délivrance d'un médicament.

Cigna étendra le modèle sans rabais aux clients de son activité de prestations pharmaceutiques à partir de 2028.

Les fabricants de médicaments versent des rabais aux gestionnaires de prestations pharmaceutiques, ou PBM, après l'exécution d'une ordonnance, généralement en échange d'un placement favorable sur la liste des médicaments couverts par le régime d'assurance-maladie.

Express Scripts (Cigna), Caremark (CVS Health) et Optum Rx (UnitedHealth Group) sont les trois plus grands PBM, qui servent d'intermédiaires entre les laboratoires pharmaceutiques et les consommateurs.