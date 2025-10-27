 Aller au contenu principal
Cigna met fin aux remises sur les médicaments dans de nombreux régimes privés d'assurance maladie en 2027
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 12:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte aux paragraphes 3 à 5, et du commentaire du directeur général au paragraphe 8)

Cigna Group CI.N a déclaré lundi qu'il supprimerait les remises sur les médicaments d'ordonnance dans un grand nombre de ses plans de santé commerciaux en 2027, et offrirait des remises initiales à ses guichets de pharmacie pour réduire les coûts pour les patients.

Cette décision met fin à l'accord complexe sur les rabais après achat qu'elle avait conclu avec les gestionnaires de prestations pharmaceutiques (PBM).

Le président Donald Trump a dénoncé les PBM et a déclaré qu'il les supprimerait, dans le cadre de l'objectif du gouvernement d'aligner les prix des médicaments aux États-Unis sur ceux des autres pays.

Les fabricants de médicaments versent des remises aux PBM après l'exécution d'une ordonnance, généralement en échange d'un placement favorable sur la liste des médicaments pris en charge par le régime d'assurance maladie. Les PBM servent d'intermédiaires entre les laboratoires pharmaceutiques et les consommateurs.

L'industrie pharmaceutique a imputé aux PBM la responsabilité des prix élevés des médicaments, affirmant que les remises et les frais après-vente ajoutent des coûts cachés aux prix.

Express Scripts (Cigna), Caremark (CVS Health CVS.N ) et Optum Rx (UnitedHealth Group UNH.N ) sont les trois plus grands PBM.

Les réductions négociées avec les laboratoires pharmaceutiques seront accessibles d'emblée aux Américains qui achètent leurs médicaments, a précisé Cigna.

"Si les gestionnaires de prestations pharmaceutiques ont déjà aidé les États-Unis à obtenir les prix les plus bas du monde pour les génériques - qui représentent 90 % de toutes les prescriptions - le coût des médicaments de marque reste hors de portée pour trop d'Américains", a déclaré David Cordani, directeur général.

Le nouveau modèle réduira le coût mensuel d'une ordonnance de médicament d'origine de 30 % en moyenne, pour les personnes qui paient le coût total des médicaments, y compris les millions de personnes qui ont des régimes à franchise élevée.

L'entreprise adopte également un nouveau modèle de remboursement, qui sera mis en œuvre dans toutes les pharmacies du réseau à partir de 2026, et dont la rémunération sera basée sur le coût des médicaments pour les patients, auquel s'ajouteront des frais de délivrance et des remboursements supplémentaires.

Valeurs associées

CVS HEALTH
81,900 USD NYSE 0,00%
THE CIGNA
301,780 USD NYSE 0,00%
UNITEDHEALTH GRO
362,610 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

