CIGNA : les profits sont supérieurs au consensus

(AOF) - L'assureur santé Cigna a présenté des résultats meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, son bénéfice net s'est élevé à 977 millions de dollars, soit 2,60 dollars par action, contre 144 millions, ou 55 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 4,31 dollars alors que le consensus FactSet s'élevait à seulement 4,20 dollars. Son chiffre d'affaires a atteint 38,245 milliards de dollars contre 14,3 milliards de dollars un an auparavant. Wall Street anticipait 35,30 milliards de dollars.

Les comptes ont été dopés par l'intégration d'Express Scripts.

Cette année, le groupe cible un bénéfice par action, hors éléments exceptionnels, compris entre 18 et 18,60 euros pour des revenus ajustés entre 154 et 156 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS