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Cigna en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 13:01

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action Cigna CI.N progresse de 2,9 % à 314,40 dollars en pré-ouverture

** L'assureur santé relève ses prévisions de BPA ajusté pour 2026 de 0,15 $, à au moins 30,60 $ — un chiffre supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 30,51 $, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 7,98 dollars, dépasse les estimations de 7,50 dollars

** Le ratio de prise en charge médicale — pourcentage des primes consacré aux soins des patients — s'est établi à 85 % pour le trimestre, contre une estimation de 85,18 %

** À la clôture d’hier, le titre CI affichait une hausse de 10,9 % depuis le début de l’année

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