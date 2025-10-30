Cigna dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la vigueur des services de santé

Le chiffre d'affaires de l'unité des services de santé augmente de 15 %

Réaffirme ses prévisions de bénéfices pour 2025

Cigna déclare que la hausse des coûts de l'assurance en excédent de pertes est conforme aux prévisions antérieures

Cigna Group CI.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre jeudi, grâce à la vigueur de l'unité de services de santé Evernorth, qui abrite son activité de gestion des prestations pharmaceutiques.

L'assureur santé a également réaffirmé sa prévision de bénéfice annuel ajusté d'au moins 29,60 dollars par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à 29,63 dollars par action, selon les données de LSEG.

Les actions de Cigna ont augmenté d'environ 2 % à 305,20 $ avant la mise sur le marché.

Contrairement à d'autres assureurs qui ont dû faire face à des coûts élevés dans le cadre de plans soutenus par le gouvernement, Cigna a été en mesure de se protéger car la société s'appuie davantage sur son segment de prestations pharmaceutiques , Express Scripts, et sur les plans de soins de santé parrainés par l'employeur.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques aident à négocier les prix des médicaments et leur couverture avec les fabricants pour le compte des employeurs et des clients des régimes de santé.

Le chiffre d'affaires trimestriel ajusté du segment des services de santé Evernorth a augmenté d'environ 15 % pour atteindre 60,39 milliards de dollars, grâce à l'augmentation du nombre de clients existants et aux fortes ventes de son activité de pharmacie spécialisée, Accredo, qui gère les médicaments à coût élevé.

Le ratio de soins médicaux de Cigna, le pourcentage des primes consacrées aux soins médicaux, était de 84,8 % au cours du trimestre, en hausse par rapport à 82,8 % il y a un an. Ce chiffre est à comparer aux estimations de 84,17 %.

L'augmentation était en partie liée aux coûts des produits d'assurance "stop-loss" de la société, destinés à protéger les employeurs contre les dépenses catastrophiques, un problème sur lequel la société a déjà mis en garde.

Cigna a déclaré que les coûts médicaux plus élevés de l'assurance en excédent de pertes étaient conformes à ses attentes et à ses commentaires antérieurs.

"Nous considérons qu'il s'agit d'un bon trimestre pour Cigna, compte tenu de la crainte d'un nouvel échec de l'activité stop-loss de la société", a déclaré Ann Hynes, analyste chez Mizuho. Wall Street attend également des commentaires sur les perspectives pour 2026 lors de la conférence téléphonique de la société plus tard dans la journée.

Sur une base ajustée, elle a réalisé un bénéfice trimestriel par action de 7,83 dollars, dépassant les estimations de 7,65 dollars par action.

Plus tôt cette semaine, Cigna a déclaré qu'elle mettrait fin aux rabais sur les médicaments d'ordonnance dans certains types de plans de santé en 2027.