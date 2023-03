Ciena : les profits sont largement plus importants qu'anticipé

(AOF) - Ciena, le spécialiste des équipements de réseaux, est attendu en forte hausse à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au premier trimestre, clos fin janvier, le bénéfice net a atteint 76,2 millions de dollars, soit 51 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 45,8 millions de dollars ou 29 cents par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 64 cents par action, battant le consensus s’élevant à 36 cents par titre.

Le chiffre d'affaires a bondi de 25,1% à 1,056 milliard de dollars, un chiffre également supérieur au consensus de 959,4 millions de dollars.

" Nous avons réalisé un chiffre d'affaires record au premier trimestre, reflétant la poursuite de l'amélioration progressive de l'environnement de la chaîne d'approvisionnement et la forte demande des clients pour notre technologie ", a déclaré Gary Smith, PDG de Ciena. " Grâce à forte dynamique de l'ensemble de nos activités, soutenue par de solides fondamentaux et la visibilité fournie par notre carnet de commandes, nous restons confiants dans notre capacité à continuer à prendre des parts de marché."

AOF - EN SAVOIR PLUS

