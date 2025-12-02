Cie des Alpes, Tikehau Capital, Carrefour ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Carmat

A l'issue de l'examen de l'offre de reprise en plan de cession, le Tribunal des activités économiques de Versailles a décidé de retenir cette offre et a arrêté le plan de cessions de la société en faveur de Carmat SAS. Cette dernière est une société par actions simplifiée créée pour les besoins de la reprise et contrôlée par une autre entité, elle-même contrôlée par Pierre Bastid, président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de la société.

Carrefour

Carrefour a dévoilé la finalisation de la cession de l'intégralité de ses activités en Italie au groupe NewPrinces, après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires requises. Les activités de Carrefour Italie sont déconsolidées à partir du 30 novembre 2025. Fin juillet, le géant de la grande distribution avait annoncé être en négociations avec NewPrinces pour la cession de ses activités de l'autre côté des Alpes. Ces dernières comprennent 1 188 magasins répartis sur le territoire, et ont généré un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2024.

Compagnie des Alpes

Les résultats de l'exercice 2024-2025, clos le 30 septembre dernier, de Compagnie des Alpes ont nettement progressé, comme prévu. Sur la période, le groupe spécialisé dans les loisirs (parcs d'attraction, domaines skiables) a vu son excédent brut opérationnel augmenter de 16,7%, à 409,4 millions d'euros, " conformément à la guidance à nouveau révisée à la hausse par le groupe en octobre dernier " détaille le communiqué de presse.

EssilorLuxottica

Dans le but d'accompagner son accélération sur l'innovation, EssilorLuxottica a annoncé la création d'un comité consultatif scientifique. Ce dernier rassemble des scientifiques et leaders d'opinion de renommée mondiale, dans les domaines connexes de la science, de la technologie et de la santé. Ce comité apportera ses conseils stratégiques et analyses sur des opportunités à venir, contribuant ainsi au développement de sujets prioritaires pour le groupe.

Herige/Hoffman Green Cement

Herige Industries, via sa filiale Béton Edycem, et Hoffman Green Cement Technologies ont renouvelé leur collaboration pour le développement de solutions à faible empreinte carbone. La montée progressive de béton formulé à partir de ciments 0% clinker sera effective dès 2026 dans l'ensemble des centrales du réseau Edycem. Cette démarche s'inscrit dans la trajectoire engagée par le Groupe pour réduire significativement l'empreinte carbone de ses solutions béton.

Mersen

Mersen a annoncé avoir été sélectionné par la Defense Logistic Agency (DLA) des Etats-Unis, pour la fourniture du graphite synthétique isostatique. La société française dédiée aux spécialités électriques et matériaux avancés a remporté ce contrat d'une durée de trois ans et d'un montant de 10 millions de dollars. Mersen se félicite d'avoir été choisi outre-Atlantique, ce qui valide la pertinence de sa présence locale, mais aussi ses compétences avancées dans la production de graphite synthétique, un matériau essentiel pour les applications de haute performance du marché de la défense.

Quadient

Le spécialiste du matériel logistique et du traitement du courrier livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a finalisé le 3 novembre la cession de SFIC Belgique, distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds sur le marché belge. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 75 millions d'euros et des effectifs de 123 collaborateurs, SFIC Belgique opère un réseau de 10 agences qui couvre l'ensemble de la Belgique. Saint-Gobain a également finalisé le 1er décembre la cession de Tumelero, enseigne de distribution de matériaux de construction au Brésil, avec une forte présence dans le sud du pays.

Sopra-Steria

Sopra Steria a annoncé la finalisation de l'acquisition de Neocase pour renforcer les activités de Sopra HR. L'entreprise de services du numérique étend sa palette d'expertises métiers dans les domaines de l'employee relationship management (ERM), du business process automation (BPA), du collaborative case management et de l'employee document management. " Cette acquisition permettra à Sopra HR de proposer une offre de bout en bout de services RH aux salariés (HR services delivery) avec une expérience collaborateur optimale ", ajoute l'acquéreur.

Tikehau Capital

Tikehau Capital a dévoilé un projet de rapprochement de Sofidy, sa filiale dédiée à l'épargne immobilière et spécialiste reconnu des SCPI, au sein de Tikehau Investment Management, sa société de gestion d'actifs. L'objectif de cette opération est de réunir les expertises de deux équipes immobilières complémentaires, afin de constituer un " ensemble ambitieux, multi-stratégies, multi-géographiques et plus diversifié ".