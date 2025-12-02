 Aller au contenu principal
CAC 40
8 111,44
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cie des Alpes, Tikehau Capital, Carrefour ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 02/12/2025 à 09:09

(AOF) - Carmat

A l'issue de l'examen de l'offre de reprise en plan de cession, le Tribunal des activités économiques de Versailles a décidé de retenir cette offre et a arrêté le plan de cessions de la société en faveur de Carmat SAS. Cette dernière est une société par actions simplifiée créée pour les besoins de la reprise et contrôlée par une autre entité, elle-même contrôlée par Pierre Bastid, président du conseil d'administration de Carmat et actionnaire à hauteur d'environ 17% de la société.

Carrefour

Carrefour a dévoilé la finalisation de la cession de l'intégralité de ses activités en Italie au groupe NewPrinces, après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires requises. Les activités de Carrefour Italie sont déconsolidées à partir du 30 novembre 2025. Fin juillet, le géant de la grande distribution avait annoncé être en négociations avec NewPrinces pour la cession de ses activités de l'autre côté des Alpes. Ces dernières comprennent 1 188 magasins répartis sur le territoire, et ont généré un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2024.

Compagnie des Alpes

Les résultats de l'exercice 2024-2025, clos le 30 septembre dernier, de Compagnie des Alpes ont nettement progressé, comme prévu. Sur la période, le groupe spécialisé dans les loisirs (parcs d'attraction, domaines skiables) a vu son excédent brut opérationnel augmenter de 16,7%, à 409,4 millions d'euros, " conformément à la guidance à nouveau révisée à la hausse par le groupe en octobre dernier " détaille le communiqué de presse.

EssilorLuxottica

Dans le but d'accompagner son accélération sur l'innovation, EssilorLuxottica a annoncé la création d'un comité consultatif scientifique. Ce dernier rassemble des scientifiques et leaders d'opinion de renommée mondiale, dans les domaines connexes de la science, de la technologie et de la santé. Ce comité apportera ses conseils stratégiques et analyses sur des opportunités à venir, contribuant ainsi au développement de sujets prioritaires pour le groupe.

Herige/Hoffman Green Cement

Herige Industries, via sa filiale Béton Edycem, et Hoffman Green Cement Technologies ont renouvelé leur collaboration pour le développement de solutions à faible empreinte carbone. La montée progressive de béton formulé à partir de ciments 0% clinker sera effective dès 2026 dans l'ensemble des centrales du réseau Edycem. Cette démarche s'inscrit dans la trajectoire engagée par le Groupe pour réduire significativement l'empreinte carbone de ses solutions béton.

Mersen

Mersen a annoncé avoir été sélectionné par la Defense Logistic Agency (DLA) des Etats-Unis, pour la fourniture du graphite synthétique isostatique. La société française dédiée aux spécialités électriques et matériaux avancés a remporté ce contrat d'une durée de trois ans et d'un montant de 10 millions de dollars. Mersen se félicite d'avoir été choisi outre-Atlantique, ce qui valide la pertinence de sa présence locale, mais aussi ses compétences avancées dans la production de graphite synthétique, un matériau essentiel pour les applications de haute performance du marché de la défense.

Quadient

Le spécialiste du matériel logistique et du traitement du courrier livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a finalisé le 3 novembre la cession de SFIC Belgique, distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds sur le marché belge. Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 75 millions d'euros et des effectifs de 123 collaborateurs, SFIC Belgique opère un réseau de 10 agences qui couvre l'ensemble de la Belgique. Saint-Gobain a également finalisé le 1er décembre la cession de Tumelero, enseigne de distribution de matériaux de construction au Brésil, avec une forte présence dans le sud du pays.

Sopra-Steria

Sopra Steria a annoncé la finalisation de l'acquisition de Neocase pour renforcer les activités de Sopra HR. L'entreprise de services du numérique étend sa palette d'expertises métiers dans les domaines de l'employee relationship management (ERM), du business process automation (BPA), du collaborative case management et de l'employee document management. " Cette acquisition permettra à Sopra HR de proposer une offre de bout en bout de services RH aux salariés (HR services delivery) avec une expérience collaborateur optimale ", ajoute l'acquéreur.

Tikehau Capital

Tikehau Capital a dévoilé un projet de rapprochement de Sofidy, sa filiale dédiée à l'épargne immobilière et spécialiste reconnu des SCPI, au sein de Tikehau Investment Management, sa société de gestion d'actifs. L'objectif de cette opération est de réunir les expertises de deux équipes immobilières complémentaires, afin de constituer un " ensemble ambitieux, multi-stratégies, multi-géographiques et plus diversifié ".

Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%
CARREFOUR
13,5400 EUR Euronext Paris +0,52%
CIE DES ALPES
23,3500 EUR Euronext Paris +4,01%
ESSILORLUXOTTICA
308,7000 EUR Euronext Paris +0,55%
HERIGE
20,2000 EUR Euronext Paris -1,46%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,0100 EUR Euronext Paris -0,25%
MERSEN
21,7500 EUR Euronext Paris -0,23%
QUADIENT
14,2800 EUR Euronext Paris +0,42%
SAINT-GOBAIN
85,8600 EUR Euronext Paris +0,54%
SOPRA STERIA
130,5000 EUR Euronext Paris -0,23%
TIKEHAU CAPITAL
14,9400 EUR Euronext Paris -0,27%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/12/2025 à 09:09:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

