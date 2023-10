Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cie des Alpes: Société ANAT dépasse les 5% information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 13:37









(CercleFinance.com) - Société Alpes du Nord Aménagement Touristique (ANAT) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Compagnie des Alpes, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.



Le déclarant a précisé détenir, par suite de ce franchissement, 2.821.612 actions Compagnie des Alpes représentant autant de droits de vote, soit 5,58% du capital et des droits de vote du groupe de domaines skiables et de parcs d'attraction.



Parallèlement, Sofival a déclaré avoir franchi en baisse, le même jour, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Compagnie des Alpes et ne plus détenir aucune action de cette société, au résultat d'une cession d'actions hors marché.





