Cie des Alpes: résultat net part du Groupe de 127,7 ME

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 761,1 ME au cours du 1er semestre de l'exercice 2023/24 en croissance de 12,2% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.



Les trois divisions du Groupe contribuent à cette bonne dynamique.



Le chiffre d'affaires des Domaines skiables et activités outdoor s'établit à 496,9 ME en progression de 14,3% par rapport au 1er semestre 2022/23. Le chiffre d'affaires des remontées mécaniques, qui représente l'essentiel de l'activité, a progressé au même rythme.



L'activité des Parcs de loisirs a également été dynamique, notamment à Noël, son chiffre d'affaires atteignant 167,7 ME, en hausse de 11,9% par rapport au 1er semestre 2022/23.



L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe atteint 276,5 ME au 1er semestre 2023/24, en progression de 18,8% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Le résultat opérationnel atteint ainsi 188,0 ME, contre 151,6 ME au 1er semestre de l'exercice précédent, soit une hausse de 24,0%.



Le résultat net, part du Groupe du 1er semestre de l'exercice 2023/24 s'élève à 127,7 ME contre 107,6 ME pour la même période de l'exercice précédent, soit une progression de +18,7%.



Le Groupe relève son objectif d'EBO pour l'ensemble de l'exercice 2023/24 et vise désormais un EBO 2023/24 en croissance d'environ 15% par rapport à l'EBO 2022/23 de 304 ME, hors éléments non récurrents. En valeur absolue, ce rehaussement se traduit par un nouvel objectif d'EBO 2023/24 autour de 350 ME, contre un objectif minimum de 325 ME précédemment annoncé.





