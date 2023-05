Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Cie des Alpes: résultat net de 107,6 ME au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 18:08

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 678,5 ME pour le 1er semestre de l'exercice 2022/23. Il est en croissance de 25,4%, à périmètre réel, et de 14,4% à périmètre comparable (retraité de l'acquisition de MMV) par rapport au 1er semestre de l'exercice 2021/22.



Le chiffre d'affaires des Domaines skiables et activités outdoor s'établit à 434,8 ME, en croissance de 10,7% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Il est soutenu par une progression de 10,1% de l'activité des remontées mécaniques.



le résultat net, part du Groupe du 1er semestre 2022/23 s'élève à 107,6 ME, soit une baisse de 4,5% par rapport au 1er semestre 2021/22.



Le Groupe confirme un objectif de réduction de 20% de ses émissions de CO2 (scope 1 et 2) sur l'ensemble de l'exercice 2022/23, par rapport à 2021/22.