Cie des Alpes: recul de 1% du CA consolidé trimestriel

(CercleFinance.com) - Cie des Alpes fait savoir que son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre de l'exercice 2023/24 (période du 1er octobre au 31 décembre 2023) a atteint 200,3 ME, soit un recul de 1% par rapport à celui du 1er trimestre de l'exercice précèdent.



En détail, l'activité est restée stable dans les Domaines skiables et activités outdoor, à 66,7 ME, progresse de 0,2% dans les Parcs de loisirs (119,7 ME), mais recule de 14,2% dans la Distribution & hospitality (13,9 ME).



Du côté des perspectives, et compte tenu du dynamisme de l'activité enregistré depuis le début de l'exercice et jusqu'au 12 janvier 2024, le groupe se dit 'très confiant' pour l'activité Domaines skiables et activités outdoor.



Le groupe est aussi confiant dans la poursuite de la saison de la division Distribution & Hospitality et ajoute qu'en 2024 l'attractivité des Parcs de loisirs profitera du 35ème anniversaire du Parc Astérix, de la réouverture de l'Aqualibi ou encore des nouveautés structurantes à venir à Bellewaerde, Walibi Rhône-Alpes ou encore au Futuroscope.





