Cie des Alpes: record historique de CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 18:02

(CercleFinance.com) - Cie des Alpes publie un chiffre d'affaires de 166 ME au titre du 1er trimestre de l'exercice 2021/22, ' un record historique ' qui marque une hausse de 36,6% par rapport au 1er trimestre de l'exercice 2018/19.



L'activité est portée par le dynamisme des Parcs de loisirs (+43.4%) et des Domaines skiables (+25.6%).



Cie des Alpes annonce avoir partiellement remboursé le 23 décembre dernier son PGE Saison à hauteur de 139 ME et indique par conséquent ' conserver les marges de manoeuvre nécessaires à la poursuite de la mise en oeuvre de sa stratégie de croissance et d'attractivité. '



Au niveau des perspectives dans les domaines skiables, le groupe précise que les restrictions sanitaires associées à l'évolution de la pandémie seront déterminantes pour la suite de la saison.



Quant aux parcs de loisirs, ' le 2ème trimestre représente structurellement une période de faible activité, où seuls le Futuroscope (en février et mars), Grévin Paris et Chaplin's World sont ouverts ', conclut Cie des Alpes.