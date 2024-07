Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cie des Alpes: progression de 9% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes indique avoir enregistré au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2023-24 un chiffre d'affaires de 975,7 millions d'euros, en progression de 9,2% grâce à une excellente saison d'hiver pour les domaines skiables.



Concernant le seul troisième trimestre, le CA est resté quasiment stable à 214,6 millions, pénalisé par un positionnement du week-end de Pâques défavorable et de très mauvaises conditions météorologiques qui ont perturbé les parcs de loisir.



Le groupe juge néanmoins atteignable son objectif d'EBO annuel autour de 350 millions d'euros, sous réserve que le reste de la saison se déroule dans des conditions d'exploitation normales, et que l'impact des JO 'ne soit pas plus fort que ce qu'il semble être à date'.





Valeurs associées CIE DES ALPES 13,38 EUR Euronext Paris -3,74%