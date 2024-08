Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cie des Alpes:perdra la gestion du domaine de Tignes en 2026 information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes, qui gère le domaine skiable de Tignes via sa filiale STGM, a pris acte de la décision du Conseil Municipal de Tignes de confier la gestion du domaine à une Société Publique Locale (SPL) à partir du 1er juin 2026, à la fin de l'actuelle Délégation de Service Public (DSP).



Jusqu'à cette date, la Compagnie des Alpes continuera à gérer le domaine avec la même qualité de service.



La SPL reprendra les 300 employés de la STGM et les installations de remontées mécaniques contre une indemnisation estimée à 103 millions d'euros.



La Compagnie des Alpes rappelle avoir investi 140 millions d'euros dans le domaine au cours des dix dernières années et se félicite d'avoir réduit l'empreinte carbone du domaine de 74% par rapport à 2018/19.



La Compagnie des Alpes rappelle avoir repris l'exploitation du domaine de Tignes en 1989/90 alors que ce dernier se trouvait au bord de la faillite.



La groupe indique qu'il étudiera de nouvelles opportunités d'investissement après la fin de la DSP.







