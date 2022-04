Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cie des Alpes: nouvelles initiatives pour le Zéro Carbone information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 13:01









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son objectif d'atteindre le Net Zéro Carbone (NZC) à horizon 2030, la Cie des Alpes annonce le passage au biocarburant de synthèse HVO de l'ensemble de son parc de dameuses dans les domaines skiables. Ce carburant réduit de 90% les émissions de CO2 et de 65% les particules fines émises par rapport au diesel.



La Cie des Alpes estime que la migration de l'intégralité des 130 dameuses permettra, sur l'ensemble de la saison 2022-2023, une réduction de 9.900 tonnes équivalent CO2 à l'usage par an, soit l'équivalent de 72% des émissions carbone directes des activités montagne hors électricité.



Parallèlement, la Cie des Alpes indique s'être engagée dans plusieurs chantiers expérimentaux visant àdévelopper une dameuse électrique bas carbone. Cet hiver, unprototype de dameuse électriquea d'ailleurs été testé à La Plagneet les tests d'autonomie et de consommation se sont révélés 'plus que concluants', assure le groupe.



A terme, 'le choix des motorisations, électriques à batteries ou hydrogène ou hybrides, sera opéré selon leur pertinence face à chaque usage, pour trouver la meilleure solution permettant la transition de nos 130 dameuses d'ici 2030', indique Cie des Alpes.





