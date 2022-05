Cie des Alpes: nette ascension, un broker ajuste son conseil information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 16:44

(CercleFinance.com) - La Cie des Alpes gagne plus de 14% à Paris, portée par une analyse de Oddo qui relève sa note sur le titre, passant de 'neutre' à 'surperformance', tout en relevant son objectif de cours de 16 à 19 euros.



Le bureau d'analyses met en avant des résultats largement supérieurs aux attentes au 1er semestre. 'L'EBITDA groupe progresse de 52% à 230 ME alors que nous attendions 173 ME et vs 152 ME au S1 2018-19', indique l'analyste.



S'appuyant sur le combo inflationniste énergies/salaires 'bien maîtrisé', Oddo relève sensiblement ses estimations de BPA, de 127% en 2022 et de 38% en 2023.



Le broker indique que les multiples apparaissent désormais bien plus attractifs à 9.2x VE/EBIT 2023 et estime que la qualité des résultats attendus cette année devrait permettre le retour du dividende après deux exercices sans.