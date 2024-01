Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cie des Alpes: Laurent Wauquiez devrait rejoindre le conseil information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes fait part de la nomination de l'ANAT en qualité d'administrateur, pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2027.



Sous réserve de la validation d'une telle désignation par l'assemblée générale du 14 mars prochain, l'ANAT a d'ores et déjà fait savoir qu'elle nommerait Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne Rhône-Alpes, en qualité de représentant permanent.



Le conseil d'administration de la Compagnie des Alpes va aussi proposer le renouvellement des mandats de Paul-François Fournier et d'Arnaud Taverne en qualité d'administrateurs, là aussi pour une durée de quatre années.





