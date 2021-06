Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cie des Alpes : lancement d'une augmentation de capital Cercle Finance • 09/06/2021 à 09:22









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 231 millions d'euros pour 'amorcer une nouvelle phase de son développement et anticiper le rebond d'activité prévu dès la fin de la crise sanitaire'. L'opération donnera lieu à l'émission de 24.563.451 actions nouvelles, au prix de souscription de 9,40 euros par action. La société a reçu des engagements de souscription à hauteur d'un montant total d'environ 144,6 millions d'euros. La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 14 juin jusqu'à la clôture de la négociation le 23 juin. L'émission, le règlement-livraison et l'admission à la négociation sur Euronext Paris devraient avoir lieu le 30 juin.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris -0.69%