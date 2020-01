Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cie des Alpes : hausse de 13,2% du CA trimestriel Cercle Finance • 23/01/2020 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 143,6 ME au 1er trimestre de l'exercice 2019/2020, en croissance de 13,2% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent (+11,1% à périmètre comparable). Le chiffre d'affaires des Domaines skiables enregistre une progression de 10,0% au 1er trimestre 2019/2020 à 60,0 ME. Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs est en hausse de 16,1% au à 80,5 ME. ' Pour les Domaines skiables, le Groupe est serein pour la suite de la saison au vu du niveau d'enneigement actuel et de l'état des réservations à date ' indique la direction. ' Le Groupe prévoit que la suite de la saison sera soutenue par ses efforts d'investissement dont notamment l'ouverture du 3ème hôtel au Parc Astérix (150 chambre additionnelles) et l'inauguration d'attractions majeures au Futuroscope et à Bellewaerde '.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris -2.44%