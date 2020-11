Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cie des Alpes : évolution prochaine de la gouvernance Cercle Finance • 27/11/2020 à 18:14









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de la Compagnie des Alpes envisage qu'à l'expiration du mandat de Président Directeur Général de Dominique Marcel, la présidence du Conseil d'administration et la direction générale soient désormais dissociées. Le Conseil d'administration souhaite lancer un processus de recrutement d'un nouveau Directeur général sous l'égide de son Comité des Nominations et Rémunérations. ' Le maintien à la présidence du Conseil de Dominique Marcel, qui contribuera à ce titre à la réflexion stratégique et au développement du groupe, permettra d'assurer dans les meilleures conditions la transition et la mise en oeuvre d'une nouvelle étape dans la vie de l'entreprise ' indique le groupe.

