Cie des Alpes: entouré après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Compagnie des Alpes (CDA) s'adjuge 7%, au lendemain de la publication par le groupe de stations de ski et de parcs de loisirs, de ses résultats au titre de son premier semestre 2023-24 accompagnés d'un relèvement d'objectif annuel.



Son résultat net part du groupe a augmenté de 19% à 128 millions d'euros et sa marge d'EBITDA s'est améliorée de deux points à 36,3%, dépassant ainsi les attentes d'Oddo BHF (126 millions et 35,7% respectivement), pour un CA en hausse de 12% à 761 millions.



A cette occasion, CDA a relevé son objectif annuel d'EBITDA, l'attendant désormais en hausse de 15% (au lieu de 7% initialement), un relèvement jugé logique par le bureau d'études qui confirme son opinion 'surperformance'.



'Le titre a récemment retrouvé quelques couleurs, mais il convient de rappeler que la valorisation de CDA reste très en dessous des multiples historiques alors que le dividende n'a jamais été aussi élevé', ajoute Oddo BHF.





