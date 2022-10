Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Cie des Alpes: désigne la future présidente du Conseil information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 18:05

(CercleFinance.com) - La Cie des Alpes annonce la démission de Dominique Marcel, membre et Président du Conseil d'administration, effective à compter du 1er novembre.



'Cette décision s'inscrit dans le cadre de son départ à la retraite et dans un contexte où la société sort de la gestion de la crise liée à la Covid-19', souligne Cie des Alpes



Sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d'administration de la Compagnie des Alpes indique avoir coopté Gisèle Rossat-Mignod en qualité d'administratrice de la

société, avec effet au 1er novembre 2022, et pour la durée restante du mandat à courir de Dominique Marcel.



Le Conseil a par ailleurs décidé de la nommer Présidente du Conseil d'administration à compter de la même date. Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale.



Gisèle Rossat-Mignod est actuellement Directrice du réseau de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts.



Auparavant, elle a notamment exercé des fonctions dirigeantes au sein du groupe Aéroports de Paris et a également été sous-préfète au sein des préfectures de l'Isère, de la région Ile-de-France et de la région Nord-Pas-de-Calais.