Cie des Alpes: croissance de 20% du CA sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 18:04

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 893,7 ME au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2022/23 contre 744,7 ME lors de la même période de l'exercice précédent, en croissance de 20,0% à périmètre réel. Retraitée de l'acquisition de MMV, la croissance à périmètre comparable atteint 11,6%.



Le chiffre d'affaires des Domaines skiables et Activités outdoor s'élève à 479,4 ME, en croissance de 7,0% par rapport à la même période de l'exercice 2021/22.



La division Parcs de loisirs s'élève à 313,8 ME, en croissance de 18,7% par rapport aux 264,3 ME réalisés au cours de la même période de l'exercice précédent.



Au cours du seul 3ème trimestre de l'exercice 2022/23, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 215,2 ME contre 203,5 ME au 3ème trimestre de l'exercice 2021/22. Ceci représente une progression de 5,8% à périmètre réel, soit une croissance à périmètre comparable de 4,1%.