Cie des Alpes : chiffre d'affaires de 68,8 ME sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020/2021 s'élève à 37,2 ME contre 171,7 ME en 2018/2019. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 68,8 ME contre 669,9 ME lors des 9 premiers mois de l'exercice 2018/2019. ' Cette période a été marquée par une saison d'hiver quasiment blanche dans les domaines skiables et une fermeture de la plupart des parcs de loisirs de fin octobre jusqu'à début mai / début juin ' indique le groupe. Le Groupe anticipe pour les remontées mécaniques un chiffre d'affaires pour ce 4ème trimestre d'environ 4 ME. Pour les Parcs de loisirs, le niveau d'activité a continué de s'accélérer au cours des premières semaines de juillet se rapprochant même celui de la même période de l'exercice 2018/2019. Au 30 juin 2021, le groupe disposait d'une position de liquidité de 777 ME.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris -0.94%