Cie des Alpes:CA trimestriel en hausse de 15,3% information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 17:58

(CercleFinance.com) - Cie des Alpes publie un chiffre d'affaires de 202,3 ME au titre du 1er trimestre 22/23 (soit la période octobre-décembre 2022), en hausse de 15,3% à périmètre comparable par rapport à la même période un an plus tôt.



Toujours à périmètre comparable, l'activité progresse aussi bien dans les domaines skiables et activités outdoor (+6,5%), la distribution & hospitality (+32,6%) et les parcs de loisirs (+20,1%).



Le groupe se dit 'confiant' pour la suite de l'exercice et annonce la création d'une marque commerciale unique baptisée Maison Haute sous laquelle vont désormais opérer ses 12 agences immobilières.



Les perspectives restent ainsi inchangées pour la suite de l'exercice.