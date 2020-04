Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cie des Alpes : baisse de 5,6% du CA au 1er semestre Cercle Finance • 23/04/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé de la Compagnie des Alpes s'établit à 470,5 ME, en baisse de 5,6% (soit -6,2 à périmètre comparable) pour le premier semestre de l'exercice 2019/2020 par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires des Domaines skiables s'établit à 350,2 ME, en baisse de 9,0% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs enregistre une progression de +7,2%, à périmètre comparable par rapport à la même période de l'exercice précédent. En tenant compte de l'acquisition de Familypark, il s'établit à 103,2 ME, en croissance de +10,8%. Au 31 mars 2020, la dette nette du Groupe s'élevait à 465,3 ME. A cette même date, il dispose de près de 300 ME de trésorerie, de lignes de crédit et de découvert non tirées.

Valeurs associées CIE DES ALPES Euronext Paris +1.71%