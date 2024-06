Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cie des Alpes: a finalisé l'acquisition de 86,5% d'Urban information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes a finalisé l'acquisition de 83,0% du capital de la société Soccer 5 France, société mère du Groupe Urban, numéro 1 du foot à 5 et co-leader du padel en France.



Le Groupe a par ailleurs sécurisé l'acquisition de 3,5% complémentaires du capital de la société Soccer

5 France détenus par la société Soccer 5 Evolution, holding de certains managers du Groupe, avec

la mise en place de promesses de vente.



A terme, la Compagnie des Alpes détiendra, comme annoncé, 86,5% du capital de la société mère du Groupe Urban.



La Compagnie des Alpes devient ainsi l'actionnaire majoritaire aux cotés des managers / fondateurs et du management du groupe Urban, qui restent actionnaires de la société Soccer 5 France à hauteur de 13,5% du capital.



Cette acquisition se réalise sur la base d'une valeur d'entreprise de 157 millions d'euros (pour 100% du capital) et d'un prix de 129,7 millions d'euros pour 86,5% du capital, assorti d'un complément de prix potentiel de 10 millions d'euros.



Le solde (13,5%) pourra être racheté par la Compagnie des Alpes à un horizon de 4 à 5 ans, avec une méthode de valorisation identique à celle de l'acquisition des 86,5%.



Pour rappel, le groupe Urban prévoit de réaliser un chiffre d'affaires pour son exercice 2023/24 (clôturant à la date du 30 juin) d'environ 48 millions d'euros et un EBITDA post IFRS 16 estimé, et non audité, à environ 21,5 millions d'euros.





