CIBOX : Georges Lebre nommé PDG

Au-delà de l'impact positif de la crise sanitaire, le secteur bénéficie de facteurs structurels qui devraient porter la croissance en 2021 et au-delà : le développement du travail à distance, l'apprentissage numérique et les nouveaux modes d'utilisation.

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - CIBOX, entreprise française d'électronique grand public experte de la mobilité électrique, a annoncé la mise en œuvre de l'évolution de la gouvernance révélée le 10 juin 2021. Le Conseil d'administration réuni le 29 juin 2021 a ainsi procédé à la nomination de Georges Lebre au poste de Président Directeur Général et en remplacement de Sung Ming Lun, qui continuera au quotidien à apporter son expertise industrielle à l'entreprise.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.