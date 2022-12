Chypre : TotalEnergies annonce une nouvelle découverte de gaz offshore sur le bloc 6

(AOF) - TotalEnergies et Eni ont fait une nouvelle découverte de gaz sur le puits Zeus-1 situé sur le bloc 6, au large de Chypre. Elle fait suite à deux autres découvertes, Calypso-1 et Cronos-1, réalisées sur le même bloc, respectivement en 2018 et en août dernier. Le puits Zeus-1 a rencontré une colonne de gaz de 105 mètres nets dans des réservoirs carbonatés, renforçant le caractère prometteur de cette zone et de son développement. Situé à 162 kilomètres des côtes chypriotes et à cinq kilomètres à l’ouest de Cronos-1, le puits Zeus-1 a été foré en toute sécurité.

Ce puits a aussi fait l'objet de tests concluants par l'appareil de forage Tungsten Explorer. TotalEnergies détient une participation de 50 % dans le bloc 6, dont Eni est l'opérateur (50 %).