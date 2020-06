Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chute record de 20,4% du PIB britannique en avril-ONS Reuters • 12/06/2020 à 09:40









LONDRES, 12 juin (Reuters) - L'économie britannique s'est contractée à un rythme record en avril par rapport à mars avec une baisse de 20,4% du produit intérieur brut (PIB), en raison du confinement décidé pour lutter contre le nouveau coronavirus, montrent les données publiées vendredi par l'Office national de la statistique (ONS). Sur les trois mois à avril, le PIB a reculé de 10,4% par rapport aux trois mois précédents, soit la baisse la plus forte jamais enregistrée par l'agence britannique de statistique depuis 1997, date à partir de laquelle elle a commencé à publier des données mensuelles. L'enquête Reuters auprès des économistes prévoyait en moyenne un repli en avril de 18,4% et une contraction de 10,0% sur la période février-avril. "Comme de nombreuses autres économies à travers le monde, le coronavirus a un impact violent sur notre économie", a souligné le ministre des Finances, Rishi Sunak, ajoutant que les mesures gouvernementales comme le chômage partiel, les prêts et les réductions d'impôts aux entreprises devraient permettre au pays de rebondir rapidement. Une grande partie des commerces vont en outre rouvrir leurs portes la semaine prochaine à la faveur de la levée du confinement. En glissement annuel, le produit intérieur brut a reculé de 24,5% en avril. D'un point de vue sectoriel, les services ont reflué de 19,0% en avril par rapport à mars, le secteur manufacturier de plus de 24% et la construction de près de moitié. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a prévenu mercredi que malgré les signes de reprise l'impact de la crise serait durable. L'OCDE estime pour sa part que l'économie mondiale va subir cette année sa pire contraction en temps de paix sur les cent dernières années avec un repli de 11,5% du PIB. (William Schomberg et David Milliken; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

