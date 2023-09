Chute en vue pour Oracle : la croissance dans le cloud déçoit

(AOF) - Oracle a dévoilé des profits meilleurs que prévu, mais des ventes un peu courtes. Au premier trimestre, clos fin août, de son exercice fiscal 2024, l'éditeur de logiciels professionnels a vu son bénéfice net bondir de 56% à 2,42 milliards de dollars, soit 86 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,19 dollar, soit 4 cents de mieux que le consensus Bloomberg. Les revenus d'Oracle ont progressé de 9% à 12,45 milliards de dollars alors que le marché ciblait 12,46 milliards de dollars. Ils sont en hausse de 8% à taux de change constants.

Oracle a précisé que les revenus générés par sa principale division, qui comprend ses activités dans le cloud, ont augmenté de 13% à 9,55 milliards de dollars. Leur progression est de 12% à taux de change constants. Le cloud seul a connu une croissance de 30% (+29% à taux de change constants) à 4,5 milliards de dollars. Il cependant nettement ralenti par rapport au quatrième trimestre : il avait alors affiché une croissance de 54% (+55% à taux de change constants).

L'essor de l'intelligence artificielle générative, qui nécessite une énorme puissance de calcul, stimule la demande pour le cloud d'Oracle.

Les ventes de licences sur site et pour le cloud ont reculé de 10% à 809 millions de de dollars. Elles sont en repli de 11% à taux de change constants.

Pour le trimestre en cours, Oracle vise un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 1,30 dollar et 1,34 dollar par action. Le consensus s'élève à 1,25 dollar.

Le concurrent de SAP cible également des revenus en hausse de 5% à 7% y compris Cerner. Le consensus Bloomberg est plus élevé à 8%. A taux de change constants, la progression est attendue entre 3% et 5%. Le cloud est anticipé en croissance de 27% à 39% à taux de change constants.

