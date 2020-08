Chute du marché action britannique

Les valeurs britanniques sont reparties à la baisse vendredi.

Les valeurs britanniques sont reparties à la baisse vendredi après que le gouvernement ait ajouté six nouveaux pays à la liste des destinations depuis lesquelles les ressortissants doivent observer une période de 14 jours de quarantaine à leur retour. Suite à cette décision, le principal indice outre-manche a chuté de 1,9%, entraînant dans son sillage les autres marchés européens (le segment TrackInsight dédié aux valeurs Européennes a perdu -0,88% sur la journée). Logiquement, cette nouvelle mesure pèse sur les compagnies aériennes et l'industrie du voyage et fait suite à la recrudescence de cas notamment en France, une des destinations préférées des touristes britanniques. En raison de cette baisse, la performance cumulée sur un mois pour le segment dédié aux actions du Royaume-Uni est de retour en territoire négatif à -0,97% alors qu'il perd 24,71% depuis le début de l'année. Il regroupe 24 ETFs pour un total de $ 5,35 milliards d'actifs sous gestion.