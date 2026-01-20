Chute des actions du matériel informatique aux États-Unis : Morgan Stanley met en garde contre le ralentissement de la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long de l'article avec les commentaires des analystes et le contexte) par Rashika Singh

Les valeurs américaines du matériel informatique ont chuté mardi après que Morgan Stanley a déclassé le secteur, avertissant que les entreprises pourraient réduire fortement leurs dépenses en raison du ralentissement de la demande des entreprises et de l'augmentation des coûts des composants dans un contexte d'incertitude économique plus large.

Les actions cotées en bourse de Logitech LOGN.S LOGI.O et de NetApp

NTAP.O ont chuté respectivement de4,5 % et de 4 % dans les échanges de pré-marché après que la maison de courtage de Wall Street a abaissé la note de ces deux sociétés de "equal-weight" à "underweight"

Morgan Stanley a également abaissé sa note sur CDW CDW.O de "overweight" à "equal-weight", ce qui a entraîné une baisse de 2,3 % de ses actions. Dell Technologies DELL.N , HP Inc HPQ.N et Hewlett Packard Enterprise HPE.N ont chuté de 1,7 % à 3 %.

Les analystes de Morgan Stanley ont écrit qu'une "tempête parfaite" de ralentissement de la demande, d'inflation des coûts des intrants et de valorisations élevées est en train d'émerger, ce qui nous amène à être plus défensifs jusqu'en 2026, tout en révisant notre opinion sur le secteur de "in-line" à "cautious".

La société de courtage a déclaré que les dirigeants d'entreprises technologiques ont commencé à réduire leurs plans de dépenses en matériel, un nouveau signe de prudence qui s'ajoute aux préoccupations existantes concernant l'inflation du coût des intrants et les goulets d'étranglement de l'offre.

Sa dernière enquête indique une croissance d'à peine 1 % en glissement annuel des budgets de matériel en 2026, le résultat le plus faible non COVID depuis environ 15 ans, ce qui a entraîné la rétrogradation du secteur.

Une enquête distincte de Morgan Stanley auprès de revendeurs à valeur ajoutée a indiqué que 30 à 60 % des clients pourraient réduire les achats prévus de PC, de serveurs et de stockage si les hausses de prix liées à l'inflation des composants persistent.

Alors que la demande induite par l'IA a été un vent porteur pour les fabricants de matériel, l'incertitude liée aux tarifs douaniers du président Donald Trump a pesé sur le secteur, avec des entreprises comme Logitech déplaçant les lignes de production de la Chine pour atténuer l'impact des tarifs douaniers américains.

Les analystes de Citigroup ont déclaré lundi que les sociétés de matériel informatique et les distributeurs sont confrontés à une demande plus irrégulière de la part des entreprises, à des coûts de mémoire en hausse et à des livraisons de PC plus faibles jusqu'en 2026.

En novembre, Morgan Stanley a averti que les prix mondiaux des puces mémoire pourraient augmenter car la demande croissante des centres de données fait grimper les coûts et pèse sur les bénéfices des fabricants d'électronique grand public tels que Dell et HP.

"La hausse des coûts et l'élasticité de la demande augmentent le risque de révision à la baisse des estimations de bénéfices en 2026", a ajouté Morgan Stanley.