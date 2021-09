Chute de l'action Autodesk

Autodesk est une société américaine de logiciels qui fournit des outils de conception assistée par ordinateur et de modélisation 3D.

Depuis la publication des résultats du deuxième trimestre (Q2) de l'année fiscale 2022 le 25 août dernier, les actions du géant du logiciel Autodesk (ADSK) ont chuté de -16 %. Malgré un chiffre d'affaires et des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, les prévisions de facturation pour l'ensemble de l'année, qui représentent une mesure clé de son modèle économique, n'ont pas été de bon augure pour les investisseurs.

La réduction des prévisions fait suite à l'évolution future (à partir de 2024) des clients Enterprise Business Agreements (EBA) de la société, qui passeront de contrats pluriannuels à des facturations annuelles, et à l'impact du taux de change.

Autodesk est une société américaine de logiciels qui fournit des outils de conception assistée par ordinateur et de modélisation 3D à ses clients des secteurs de la conception, de l'ingénierie et de la construction. Il est largement utilisé dans l'industrie naissante de l'impression 3D, qui fournit des produits et des services évalués à 13 milliards de dollars en 2020 (Statista, 2021).

Pour les investisseurs intéressés par les actions Autodesk et l'impression 3D en général, ARK Invest offre une exposition de 3,36 % à Autodesk par le biais de l'un de ses Index ETF, The 3D Printing ETF (PRNT). PRNT investit dans les actions de sociétés impliquées dans l'industrie de l'impression 3D et a 556 millions de dollars d'actifs sous gestion. Ses principales positions comprennent ExOne Co (5,22 %), 3D Systems corp. (5,19%) et SLM Solutions Group AG (4,7%).

