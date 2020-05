Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chute de 50% en vue pour les bénéfices du Stoxx 600 au T2 Reuters • 27/05/2020 à 14:25









LONDRES, 27 mai (Reuters) - Les bénéfices des plus grandes sociétés cotées européennes devraient chuter de moitié au deuxième trimestre en raison de la récession brutale provoquée par les mesures de confinement prises pour contenir l'épidémie de coronavirus, montrent les données I/B/E/S de Refinitiv. Les profits des entreprises composant l'indice Stoxx 600 .STOXX sont désormais attendus en baisse de 50,8% sur un an par les analystes financiers, ce qui serait leur pire performance depuis le début du suivi de ces données par Refinitiv en 2012. Il y a un mois, le marché tablait sur un recul de 40,4%. Pour le troisième trimestre, le consensus donne désormais une chute de 37,3% contre -29,1% attendu fin avril. Malgré ces perspectives et leur dégradation régulière, l'indice Stoxx 600 affiche mercredi un rebond d'un peu plus de 30% par rapport au plus bas atteint le 16 mars. Une situation que certains stratèges expliquent par l'impact du soutien monétaire et budgétaire massif mobilisé face à la crise et par l'assouplissement progressif des mesures de confinement. Les profits des entreprises devraient recommencer à augmenter en rythme annuel au premier trimestre 2021, précisent les données I/B/E/S, le consensus tablant sur un rebond de 31,1% pour janvier-mars puis de 60% sur avril-juin. <^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ STOXX earnings https://tmsnrt.rs/2X4bpn6 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^> (Julien Ponthus, version française Marc Angrand)

