CHRONOLOGIE-Les relations entre Trump et l'ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang, sous les feux de la rampe

Les liens étroits entre le président Donald Trump et le milliardaire Jensen Huang ont fait l’objet d’un regain d’attention après les révélations concernant les relations de l’ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , notamment avec une femme d’affaires soupçonnée d’être une espionne au service de la Chine .

Trump s’est dit « stupéfait » après ces révélations concernant l’un de ses plus proches alliés dans la Silicon Valley. Huang a démissionné le 12 novembre et fait l’objet d’ une enquête du FBI ainsi que d’auditions au Congrès.

Au cours des deux dernières années, Huang a exprimé son soutien au programme de l’administration Trump en matière d’IA et a rencontré à plusieurs reprises le dirigeant républicain, alors que Nvidia cherchait à vendre des puces de pointe sur le marché chinois et faisait pression pour un assouplissement des restrictions concernant l’accès des Chinois à ses puces d’IA sophistiquées.

Des législateurs démocrates et républicains ont appelé à suspendre les exportations de puces d’IA de pointe vers la Chine. Huang et la Maison Blanche ont fait valoir que la poursuite des ventes américaines à la Chine permettrait de maintenir la dépendance des clients chinois vis-à-vis de la technologie américaine.

Voici une chronologie de certaines interactions et rencontres rendues publiques entre Huang et Trump depuis le retour du dirigeant républicain à la Maison Blanche en janvier 2025:

JANVIER 2025:

Trump a rencontré Huang au cours du premier mois suivant son retour à la Maison Blanche, qualifiant cette rencontre de « fructueuse ».

JUILLET 2025:

Le directeur général de Nvidia de l’époque a rencontré Trump à la Maison Blanche avant la visite de Huang en Chine.

Plus tard dans le mois, Trump a rendu hommage à Huang alors qu’il s’exprimait et signait des décrets lors d’un sommet sur l’IA.

« Jensen, veux-tu te lever? Quel travail, quel travail tu as accompli », a déclaré Trump. « C'est aussi un type formidable. »

AOÛT 2025:

Huang a rencontré Trump à la Maison Blanche, alors que l’administration Trump et Nvidia menaient des négociations concernant l’autorisation de vendre des puces d’IA de pointe à la Chine.

SEPTEMBRE 2025:

Huang a accompagné Trump lors d’une visite d’État en Grande-Bretagne .

NOVEMBRE 2025:

Huang a participé à un forum sur l'investissement entre les États-Unis et l'Arabie saoudite à Washington, à l'occasion de la première visite du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane dans la capitale américaine depuis 2018. Lors de cet événement, Huang a évoqué l'avenir de l'IA.

DÉCEMBRE 2025:

Trump a fait l’éloge de Huang lorsque le directeur général de Nvidia de l’époque s’est rendu à Washington et a rencontré le chef de file républicain, qui a déclaré que le dirigeant du secteur des puces électroniques connaissait bien sa position sur les contrôles à l’exportation.

Huang se trouvait ce jour-là dans la capitale américaine pour rencontrer des législateurs et leur a expliqué que les réglementations américaines, qui varient d’un État à l’autre, ralentiraient les progrès du développement de l’IA.

JANVIER 2026:

L’administration Trump a commencé à autoriser à exporter vers la Chine, au cas par cas, certaines quantités des puissantes puces d’IA H200 de Nvidia, mais elle n’a pas levé les restrictions s’appliquant aux organisations que Washington avait inscrites sur une liste de restrictions commerciales.

MARS 2026:

Fin mars, la Maison Blanche a annoncé la nomination de Huang au sein d’un conseil de 13 membres officiellement dénommé « Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie », chargé de se prononcer sur la politique en matière d’IA et d’autres questions.

MAI 2026:

Huang faisait partie d’une délégation de directeurs généraux du secteur technologique qui a accompagné Trump lors de sa visite en Chine pour rencontrer le président chinois Xi Jinping, le dirigeant républicain ayant pour objectif d’exhorter Pékin à « ouvrir » aux entreprises américaines.

Trump, dans un ajout de dernière minute à son voyage en Chine prévu en mai, a demandé à Huang de l’accompagner. Huang a été aperçu montant à bord d’Air Force One lors d’une escale de ravitaillement en Alaska, en route vers Pékin.

SEPTEMBRE 2026:

Alors que l’administration Trump et les entreprises spécialisées dans l’IA faisaient l’objet d’une surveillance accrue concernant les risques posés par l’IA avancée, Trump a déclaré le 29 septembre que Huang faisait partie d’un groupe de directeurs généraux du secteur de l’IA qui avaient signé un pacte de sécurité volontaire et soutenu l’expansion des centres de données.

Huang a rencontré Trump à la Maison Blanche ce jour-là, en compagnie de plusieurs dirigeants du secteur technologique. Trump, qui avait précédemment affirmé que les États-Unis n’avaient pas besoin de nouvelles réglementations spécifiques à l’IA, a déclaré que ce pacte était « moralement contraignant », ce qui a suscité des critiques selon lesquelles il ne prévoyait aucune conséquence en cas de non-respect.

La semaine précédente, Huang avait assisté à un dîner d’État très médiatisé en l’honneur de Xi à la Maison Blanche, à l’occasion de la rencontre entre le dirigeant chinois et Trump.

À la mi-septembre, Huang a abordé les préoccupations relatives à la sécurité de l’IA lors d’un sommet à Los Angeles. Il a reçu un appel téléphonique de Trump pendant l’événement et l’a mis sur haut-parleur pour que l’auditoire puisse l’entendre. Au cours de cet appel d’environ cinq minutes, Trump a qualifié les craintes liées à la sécurité de l’IA de « canular ».

OCTOBRE 2026:

Début octobre, Trump a décerné la Médaille nationale des sciences, la plus haute distinction américaine pour les scientifiques et les ingénieurs, à Huang et à d’autres dirigeants du secteur technologique.

Le jour même où Trump lui a remis cette distinction, le président a révélé avoir acheté jusqu’à 1,6 million de dollars d’actions et vendu jusqu’à 1 million de dollars d’actions Nvidia au cours de l’été 2026.

Le Washington Post a rapporté à la mi-octobre que Nvidia s’était engagé à verser 25 millions de dollars pour la salle de bal que Trump prévoyait d’aménager à la Maison Blanche.

NOVEMBRE 2026:

Trump a déclaré le 9 novembre avoir parlé au patron de Nvidia de l’époque après que la liaison entre Huang et Alice Huang – une ancienne cadre sans lien de parenté avec lui, employée de la société Megaspeed basée à Singapour, que les autorités américaines soupçonnaient d’être une espionne chinoise – a été rendue publique.

Trump a déclaré que le milliardaire de la tech lui avait affirmé qu’il n’avait aucune idée que cette femme était une espionne et qu’ il l’ avait cru.

« Je lui ai posé la question suivante: “Saviez-vous qu’elle était une espionne?” Il m’a répondu: “Je n’avais aucune idée qu’elle était une espionne”, et je le crois vraiment », a déclaré Trump lors d’un point presse à la Maison Blanche.

« Je sais que le FBI enquête sur cette affaire », a ajouté Trump. « Je pense qu’il s’en sortira bien. »

Interrogé sur la démission de Huang le 12 novembre, Trump a déclaré lors d’une interview dans un podcast que c’était « triste », tout en le décrivant comme un « immense talent ».

« Je lui ai parlé hier (11 novembre), il vit un véritable enfer », a déclaré Trump dans le podcast.

Le New York Times a rapporté par la suite que Trump l’avait appelé le 10 novembre et lui avait demandé de se battre pour conserver son poste.