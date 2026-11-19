CHRONOLOGIE-L'ascension d'Anthropic : d'une start-up spécialisée dans l'IA à la plus grande introduction en bourse au monde

Anthropic s'apprête à faire son entrée au Nasdaq dans le courant de la journée de jeudi après avoir levé 81,3 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse de l'histoire , faisant ainsi du créateur du chatbot Claude la première entreprise de pointe spécialisée dans l'IA à être cotée en bourse.

Le laboratoire d'IA a atteint une valorisation de 1 500 milliards de dollars après avoir fixé le prix de ses actions au-dessus de la fourchette initialement annoncée, soulignant ainsi l'engouement des investisseurs pour une technologie qui a attiré des milliards de dollars d'investissements et transformé des secteurs d'activité à travers le monde.

Voici un aperçu du parcours qui a mené à cette introduction en bourse spectaculaire:

Mai 2021:

Anthropic, dirigée par les frère et sœur Dario et Daniela Amodei, annonce avoir levé 124 millions de dollars lors d’un tour de table de série A mené par l’investisseur technologique et cofondateur de Skype, Jaan Tallinn.

Avril 2022:

Anthropic lève 580 millions de dollars lors d’un tour de table de série B.

Mars 2023:

La société lance un grand modèle linguistique, Claude, qui entre en concurrence directe avec les offres d’OpenAI.

Mai 2023:

Anthropic lève 450 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont Google d'Alphabet GOOGL.O et Spark Capital.

Septembre 2023:

Amazon.com AMZN.O annonce qu’elle investira jusqu’à 4 milliards de dollars en espèces dans Anthropic.

Octobre 2023:

Google, filiale d’Alphabet, s’engage à investir jusqu’à 2 milliards de dollars dans Anthropic.

Mars 2024:

Anthropic dévoile une suite de modèles d’IA baptisée Claude 3. L’entreprise affirme que le plus performant de la gamme, Claude 3 Opus, surpasse les modèles concurrents GPT-4 d’OpenAI et Gemini 1.0 Ultra de Google sur divers tests de performance.

Août 2024:

Anthropic fait l’objet d’un recours collectif devant le tribunal fédéral de Californie, intenté par trois auteurs qui l’accusent d’avoir utilisé à mauvais escient leurs livres et des centaines de milliers d’autres ouvrages pour entraîner son chatbot alimenté par l’IA, Claude.

Novembre 2024:

Amazon.com injecte 4 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic.

Mars 2025:

Anthropic lève 3,5 milliards de dollars , avec une valorisation post-financement de 61,5 milliards de dollars, dans le cadre d’un tour de table mené par Lightspeed Venture Partners.

Septembre 2025:

La valorisation d’Anthropic atteint 183 milliards de dollars après avoir levé 13 milliards de dollars lors d’un nouveau tour de table.

Septembre 2025:

Anthropic dévoile le modèle d’IA Claude 4.5, affirmant que cette nouvelle version est capable de coder pendant des périodes plus longues sans interruption et de mieux gérer les tâches financières et scientifiques.

Février 2026:

L'entreprise lève 30 milliards de dollars lors d'un tour de table, ce qui fait plus que doubler la valorisation du créateur du chatbot Claude, la portant à 380 milliards de dollars.

Février 2026:

Le président américain Donald Trump déclare qu’il ordonne au gouvernement de cesser toute collaboration avec Anthropic, tandis que le Pentagone annonce qu’il classera la start-up comme un risque pour la chaîne d’approvisionnement.

Mars 2026:

Anthropic intente une action en justice pour empêcher le Pentagone de l’inscrire sur une liste noire de sécurité nationale, ce qui intensifie la bataille aux enjeux considérables qui oppose le laboratoire d’IA à l’armée américaine au sujet des restrictions d’utilisation de sa technologie.

Avril 2026:

Anthropic lance Mythos , son modèle d’IA le plus avancé à ce jour, doté de capacités sophistiquées et conçu pour des missions défensives de cybersécurité. La start-up spécialisée dans l’IA annonce également le « Projet Glasswing », dans le cadre duquel certaines organisations sélectionnées seront autorisées à utiliser ce modèle d’IA pour détecter des vulnérabilités dans les systèmes d’exploitation, les navigateurs web et d’autres logiciels.

Mai 2026:

Anthropic annonce avoir levé 65 milliards de dollars pour une valorisation de 965 milliards de dollars.

Juin 2026:

Anthropic dépose en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, devançant ainsi son rival OpenAI dans une course très suivie pour accéder aux marchés publics.

Juillet 2026:

Un juge fédéral de San Francisco valide l'accord historique d'Anthropic de 1,5 milliard de dollars réglant un recours collectif intenté par un groupe d’auteurs qui l’accusaient d’avoir utilisé abusivement leurs livres pour entraîner son chatbot IA, Claude.

Août 2026:

L'éditeur musical indépendant Round Hill Music poursuit Anthropic et Suno devant le tribunal fédéral de Californie, alléguant que ces entreprises spécialisées dans l'IA ont utilisé à mauvais escient des centaines de ses chansons pour entraîner leurs systèmes.

Août 2026:

Anthropic prévoit pour 2028 un chiffre d'affaires compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars, rapporte Reuters en citant des sources.

Août 2026:

Le chiffre d’affaires annuel d’Anthropic a dépassé les 65 milliards de dollars à la fin du mois de juillet, rapporte Reuters, citant une source.

Octobre 2026:

Reuters rapporte , en citant des sources, que certains investisseurs actuels d’Anthropic et des investisseurs potentiels dans le cadre de sa prochaine introduction en bourse envisagent une valorisation inférieure pour cette entreprise spécialisée dans l’IA, à la suite de ses dernières publications financières.

Octobre 2026:

Anthropic a déclaré qu’elle prévoyait l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire en tant que société d’intérêt public, une structure juridique qui impose à la direction de trouver un équilibre entre les intérêts publics généraux et les objectifs de rentabilité.

Novembre 2026:

Anthropic prévoit de lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis après avoir officiellement lancé sa tournée de présentation.

Novembre 2026:

L’intérêt des investisseurs institutionnels pour l’introduction en bourse d’Anthropic a dépassé celui suscité par les premiers jours de la tournée de présentation de SpaceX SPCX.O , rapporte Reuters en citant des sources.

Novembre 2026:

Anthropic lève 81,3 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en bourse jamais enregistrée, après avoir revu à la hausse le montant de son offre, ce qui porte sa valorisation à 1 500 milliards de dollars.