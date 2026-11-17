Les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump se rencontrent jeudi en marge d'un sommet des dirigeants de l'APEC dans la ville chinoise de Shenzhen, avec l'objectif de prolonger la fragile trêve commerciale conclue entre les deux pays pour mettre fin à une surenchère de droits de douane, qui doit normalement prendre fin en janvier.

Retour sur les grandes étapes de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine déclenchée par le retour au pouvoir de Donald Trump à la Maison blanche :

Février 2025 – A peine revenu au pouvoir, Donald Trump invoque des pouvoirs d'urgence économique pour imposer des droits de douane de 10% sur les produits chinois en accusant Pékin de ne pas agir suffisamment contre le trafic de fentanyl, un puissant opioïde de synthèse qui fait des ravages aux États-Unis, et l'immigration clandestine. La Chine riposte en imposant des droits de douane sur le charbon, le gaz naturel liquéfié, le pétrole brut et les automobiles en provenance des États-Unis, et restreint les exportations de cinq métaux essentiels aux secteurs de la défense et de l'énergie.

Mars 2025 – Les États-Unis doublent les droits de douane liés au fentanyl imposés à la Chine, les portant à 20%. Pékin riposte en imposant des droits de 10 à 15% sur les produits agricoles américains, impactant ainsi 21 milliards de dollars d'exportations.

Avril 2025 – Donald Trump présente des droits de douane de grande envergure à l'occasion de ce qu'il appelle le "Jour de la libération", dont 34% sur les produits chinois. La Chine riposte aussitôt en imposant des droits de douane équivalents et très vite, c'est l'escalade : les droits américains grimpent à 84%, puis à 125% ; ceux de la Chine atteignent 84%, puis 125%. Pékin restreint également les exportations de terres rares et déconseille à ses citoyens de se rendre aux États-Unis.

Mai 2025 – Des négociations menées à Genève aboutissent à une trêve de 90 jours, au cours de laquelle les droits de douane américains sur les produits chinois sont ramenés de 145% à 30%, tandis que la Chine réduit les siens de 125% à 10%. La trêve est prolongée de 90 jours supplémentaires en août.

Octobre 2025 – La Chine impose de nouvelles restrictions aux exportations de terres rares. Donald Trump riposte en imposant des droits de douane supplémentaires de 100% et des contrôles à l'exportation sur les logiciels, tout en menaçant de restreindre les exportations de pièces détachées de Boeing.

Octobre 2025 – Donald Trump et Xi Jinping concluent peu après une nouvelle trêve commerciale à l'issue de pourparlers en Corée du Sud. Le président américain accepte de réduire les droits de douane en échange de l'engagement de Pékin à lutter contre le trafic de précurseurs du fentanyl, de la reprise des achats de soja américain et d'une suspension des contrôles à l'exportation des terres rares.

Février 2026 – La Cour suprême des États-Unis invalide les droits de douane imposés par Donald Trump au nom de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence, dont ceux liés au fentanyl et les droits de douane dits "réciproques", estimant que le locataire de la Maison blanche a outrepassé ses pouvoirs. Ce dernier impose aussitôt des droits de douane mondiaux temporaires de 10% en vertu d'une autre loi.

Mai 2026 – Donald Trump se rend à Pékin pour un sommet avec Xi Jinping. Les deux présidents annoncent leur intention de créer de nouveaux conseils du commerce et de l'investissement, tandis que la Chine s'engage à acheter des avions Boeing et des produits agricoles américains.

Juillet 2026 – Les États-Unis imposent de nouveaux droits de douane de 12,5% sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, dont la Chine, au motif que ces pays ne lutteraient pas suffisamment contre le travail forcé.

Septembre 2026 – Donald Trump reçoit Xi Jinping à la Maison Blanche pour tenter de sortir de l'impasse. Les deux parties concluent une trêve en convenant de réduire leurs droits de douane sur 60 milliards de dollars de produits non sensibles. La date butoir pour parvenir à un accord commercial plus complet est repoussée à 2027.

Novembre 2026 – Les deux pays prolongent de deux mois supplémentaires leur trêve tarifaire conclue en septembre, jusqu'au mois de janvier. Des responsables américains et chinois participent à la première réunion officielle du nouveau Conseil du commerce conjoint.

(Rédigé par Joe Cash ; version française Tangi Salaün)